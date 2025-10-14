Los suscriptores de Netflix tienen la chance de elegir la película Descuida, yo te cuido, una producción británica dramática, que tiene algunos aires de comedia, que se destaca entre todas las series y películas del catálogo y es un planazo para ver los primeros días de la semana.
Netflix: la película llena de drama que nadie vio venir y es alucinante
Esta imperdible película de Netflix es una joya dentro del catálogo, que tiene luz propia entre todas las series y películas
Esta película de 2020 de Netflix, está dirigida por el cineasta británico J Blakeson y protagonizada por un reparto exquisito, liderado por la actriz británica Rosamund Pike.
Precisamente, Rosamund Pike se llevó un premio Globo de Oro a Mejor Actriz por llevar las riendas de esta atractiva película, estrenada en la plataforma de Netflix en febrero de 2021, con una duración de 2 horas.
La crítica no escatimó en elogios con el relato atrapante de la película, considerándola tan “ácida” como entretenida”.
Esta película es un gran plan para ver de inmediato o para agendar y ver el fin de semana, cuando dan ganar de ver algo en Netflix y uno no sabe para dónde disparar.
Netflix: de qué trata la película Descuida, yo te cuido
La película trata de los provechos que saca Marla Grayson (Rosamund Pike), al engañar como tutora legal a adultos mayores que cuida. Ella es una persona sin escrúpulos y ha logrado despojar de bienes a decenas de jubilados. Esta vez, en compañía de Fran (Eiza González), divisan a una posible víctima: Jennifer Peterson (Dianne Wiest), dueña de bienes muy tentadores y a quien creen que pueden engañar con facilidad. Sin embargo, no todo lo que ellas creían, iba a ser tan fácil.
Reparto de Descuida, yo te cuido, película de Netflix
- Rosamund Pike (Marla Grayson)
- Peter Dinklage (Roman Lunyov)
- Eiza González (Fran)
- Chris Messina (Dean Ericson)
- Dianne Wiest (Jennifer Peterson)
- Isiah Whitlock Jr. (Lomax)
- Macon Blair (Feldstrom)
- Alicia Witt (Karen Amos)
Tráiler de Descuida, yo te cuido, película de Netflix
Dónde ver la película Descuida, yo te cuido, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Descuida, yo te cuido se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película I care a lot se puede ver en Netflix.
- España: la película Descuida, yo te cuido no está disponible en Netflix.