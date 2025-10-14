Netflix: la película llena de drama que nadie vio venir y es alucinante

La crítica no escatimó en elogios con el relato atrapante de la película, considerándola tan “ácida” como entretenida”.

Esta película es un gran plan para ver de inmediato o para agendar y ver el fin de semana, cuando dan ganar de ver algo en Netflix y uno no sabe para dónde disparar.

netflix-pelicula-descuida-yo-te-cuido La actriz Rosamund Pike fue muy aclamada por su papel protagónico, interpretando a Marla Grayson en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Descuida, yo te cuido

La película trata de los provechos que saca Marla Grayson (Rosamund Pike), al engañar como tutora legal a adultos mayores que cuida. Ella es una persona sin escrúpulos y ha logrado despojar de bienes a decenas de jubilados. Esta vez, en compañía de Fran (Eiza González), divisan a una posible víctima: Jennifer Peterson (Dianne Wiest), dueña de bienes muy tentadores y a quien creen que pueden engañar con facilidad. Sin embargo, no todo lo que ellas creían, iba a ser tan fácil.

netflix-descuida-yo-te-cuido-pelicula-streaming Peter Dinklage y Rosamund Pike, durante una escena de la película de Netflix.

Reparto de Descuida, yo te cuido, película de Netflix

Rosamund Pike (Marla Grayson)

Peter Dinklage (Roman Lunyov)

Eiza González (Fran)

Chris Messina (Dean Ericson)

Dianne Wiest (Jennifer Peterson)

Isiah Whitlock Jr. (Lomax)

Macon Blair (Feldstrom)

Alicia Witt (Karen Amos)

Tráiler de Descuida, yo te cuido, película de Netflix

