Lionel Scaloni ponderó a los nuevos tras la goleada de la Selección argentina a Puerto Rico

En ese sentido, Scaloni reveló cómo actúa el cuerpo técnico cuando llegan futbolistas nuevos al plantel que suele habitualmente reunirse en las convocatorias de la Selección argentina. "Siempre que uno viene por primera vez a la Selección y ves a los jugadores que hasta hace poco los veías en la tele. Sabemos lo que significa para ellos. La primera semana los dejamos estar, que disfruten, que sean ellos. Entendemos cualquier nerviosismo que puedan tener. Todos pasamos por eso. Pero pasados unos días empezamos a charlar. Son chicos válidos que nos pueden aportar. Es lo que sucede en la Selección. Los jugadores van pasando, cambiando, cumpliendo edad. Y nosotros vemos que tenemos margen para tirar de abajo y eso es lo que vamos a hacer".

Otras frases de Lionel Scaloni post goleada con la Selección argentina

La responsabilidad de los jugadores que ya forman parte de manera habitual en la Selección argentina. "La responsabilidad de un jugador de la Selección es demostrarle a tu gente cómo te brindas por tu camiseta. Cómo te comportas, creo que ellos son el espejo de mucha gente, sobre todo de los niños. La juventud es lo que ven reflejados en ellos. La ilusión de poder llegar un día donde están ellos. Por eso es importante, que incluso cuando uno se pueda equivocar, poder admitirlo. Eso también es válido. Los jugadores son espejos y los niños copian todo, así que intentamos que ellos, además de ser jugadores, sean buena gente".

messi 3 Lionel Messi volvió a jugar con la Selección argentina.

Sobre Lionel Messi. "Leo (Messi) volvió a jugar con nosotros. Seguro se sintió en su casa, igual que Rodrigo, porque es la cancha donde juegan con Inter Miami. Siempre es una alegría contar con Messi".

Sobre Franco Mastantuono y Nico Paz. "Mastantuono y Paz son importantes, ambos son zurdos y juegan en posiciones parecidas. Quizás en algún momento puedan coincidir. No necesariamente tienen lugar ahora en el equipo titular, pero van a ir ingresando y sumando experiencia".