Lionel Scaloni ponderó a los nuevos tras la goleada de la Selección argentina a Puerto Rico

En el Chase Stadium de Miami, la Selección argentina doblegó a Puerto Rico por 6 a 0 con la participación de algunos futbolistas que no venían formando parte habitual del ciclo Scaloni

Por Carolina Quiroga
Lionel Scaloni le dio valor a los nuevos tras la goleada de la Selección argentina a Puerto Rico en Miami. 

Tras la imponente goleada de la Selección argentina por 6 a 0 a Puerto Rico, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió al buen funcionamiento que tuvo el equipo en el Chase Stadium, ponderando la participación de los nuevos jugadores que se han sumado en esta última parte del proceso de selección, previo al Mundial.

Ante Puerto Rico, debutaron con la camiseta de la Selección argentina: el delantero José Manuel López (Palmeiras) -fue titular-, el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras), el arquero Facundo Cambeses (Racing) y el defensor Lautaro Rivero (River Plate) -ingresaron en el segundo tiempo-.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el debut de los nuevos

E conferencia de prensa, el DT Albiceleste recalcó que estas ventanas de amistosos son importantes para poder evaluar a nuevos jugadores convocados y así determinar su presencia en convocatorias futuras. "En esta clase de partidos hay posibilidad de ver a chicos que convocamos por primera vez. Debutar con esta camiseta es importante", mencionó Lionel Scaloni y, agregó sobre su primera vez en la Selección argentina: "Recuerdo cuando jugaba, yo debuté en un partido contra Libia, todavía lo tengo grabado en mi memoria. Ellos seguramente no se olvidarán más de este partido. Que sigan mostrándose y así ponerle dificultad a sus compañeros y al entrenador".

En ese sentido, Scaloni reveló cómo actúa el cuerpo técnico cuando llegan futbolistas nuevos al plantel que suele habitualmente reunirse en las convocatorias de la Selección argentina. "Siempre que uno viene por primera vez a la Selección y ves a los jugadores que hasta hace poco los veías en la tele. Sabemos lo que significa para ellos. La primera semana los dejamos estar, que disfruten, que sean ellos. Entendemos cualquier nerviosismo que puedan tener. Todos pasamos por eso. Pero pasados unos días empezamos a charlar. Son chicos válidos que nos pueden aportar. Es lo que sucede en la Selección. Los jugadores van pasando, cambiando, cumpliendo edad. Y nosotros vemos que tenemos margen para tirar de abajo y eso es lo que vamos a hacer".

Otras frases de Lionel Scaloni post goleada con la Selección argentina

La responsabilidad de los jugadores que ya forman parte de manera habitual en la Selección argentina. "La responsabilidad de un jugador de la Selección es demostrarle a tu gente cómo te brindas por tu camiseta. Cómo te comportas, creo que ellos son el espejo de mucha gente, sobre todo de los niños. La juventud es lo que ven reflejados en ellos. La ilusión de poder llegar un día donde están ellos. Por eso es importante, que incluso cuando uno se pueda equivocar, poder admitirlo. Eso también es válido. Los jugadores son espejos y los niños copian todo, así que intentamos que ellos, además de ser jugadores, sean buena gente".

Lionel Messi volvió a jugar con la Selección argentina.

Sobre Lionel Messi. "Leo (Messi) volvió a jugar con nosotros. Seguro se sintió en su casa, igual que Rodrigo, porque es la cancha donde juegan con Inter Miami. Siempre es una alegría contar con Messi".

Sobre Franco Mastantuono y Nico Paz. "Mastantuono y Paz son importantes, ambos son zurdos y juegan en posiciones parecidas. Quizás en algún momento puedan coincidir. No necesariamente tienen lugar ahora en el equipo titular, pero van a ir ingresando y sumando experiencia".

