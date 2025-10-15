Así quedó la lista de goleadores históricos de la Selección argentina con Lionel Messi y Lautaro Martínez

No obstante, luego comenzó a tomar protagonismo haciéndose cada vez más importante y pagando con goles. Fue fundamental en la Copa América 2021 donde convirtió tres goles, en la Finalissima 2022 marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3 a 0 frente a Italia y salió campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022 donde convirtió su penal frente a Países Bajos.

Todo indicaba que la cita en Qatar iba a ser el punto máximo en la carrera del jugador de 28 años, pero finalmente esto no sucedió y fue Julián Álvarez quien tuvo que hacerse cargo de los goles y de ser una amenaza ofensiva para las defensas rivales. De igual manera, el capitán del Inter no se dejó avasallar y continuó pidiendo pista con grandes actuaciones en el equipo italiano.

Fue así que en la Copa América 2024 fue el goleador del torneo con cinco goles y se convirtió en héroe al anotar el único gol en la victoria frente a Colombia en la final. La vida le dio su revancha.

Así quedó la lista de goleadores históricos de la Selección argentina

Ahora el Toro superó a Diego Maradona (tiene 34 goles en la Selección argentina) y alcanzó a Hernán Crespo (con 35 goles). Su próximo objetivo en la tabla de goleadores no está lejos porque se asoma Sergio Agüero con 42, un número que el delantero del Inter puede alcanzar si marca en la próxima fecha FIFA, en una posible Finalissima contra España (no está la fecha confirmada) y en el próximo Mundial.

Lionel Messi : 114 goles.

: 114 goles. Gabriel Batistuta: 54 goles.

Sergio Agüero: 42 goles.

Hernán Crespo y Lautaro Martínez : 35 goles.

: 35 goles. Diego Maradona: 34 goles.

Los números de Lautaro Martínez en la Selección argentina