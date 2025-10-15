Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Ascenso del Toro

Así quedó la lista de goleadores históricos de la Selección argentina con Lionel Messi y Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, con sus dos tantos con la Selección argentina, superó a Diego Maradona y alcanzó a otro goleador histórico de la Albiceleste

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina tiene entre sus goleadores a Lionel Messi y a Lautaro Martínez.

La Selección argentina tiene entre sus goleadores a Lionel Messi y a Lautaro Martínez.

El partido de la Selección argentina frente a Puerto Rico dejó mucha tela por cortar destacándose la actualización de la tabla de goleadores que tiene como líder absoluto a Lionel Messi y como protagonista del momento a Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Italia superó a Diego Maradona mientras que alcanzó a uno de los goleadores argentinos históricos.

El Toro no tuvo un buen mundial en Qatar 2022, al menos en cuanto a goles, ya que no logró marcar en los seis partidos que disputó (aunque si convirtió en las definiciones desde el punto de penal). Sin embargo, su poderío ofensivo en la Selección argentina es indiscutible y con sus dos goles a la Selección de Puerto Rico llegó a los 35 en 75 encuentros jugados.

Lionel Messi - Lautaro Martínez frente a Puerto Rico
La Selecci&oacute;n argentina gole&oacute; a Puerto Rico y el Toro marc&oacute; en dos oportunidades.

La Selección argentina goleó a Puerto Rico y el Toro marcó en dos oportunidades.

La importancia de Lautaro Martínez en la Selección argentina

El 27 de marzo de 2018 Lautaro Martínez ingresó desde el banco de suplentes a los 59 minutos debutando en la Selección argentina siendo convocado por Jorge Sampaoli. Se trató de una humillante goleada de España por 6 a 1 y su desempeño, al igual que el del equipo, dejó mucho que desear.

No obstante, luego comenzó a tomar protagonismo haciéndose cada vez más importante y pagando con goles. Fue fundamental en la Copa América 2021 donde convirtió tres goles, en la Finalissima 2022 marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3 a 0 frente a Italia y salió campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022 donde convirtió su penal frente a Países Bajos.

Todo indicaba que la cita en Qatar iba a ser el punto máximo en la carrera del jugador de 28 años, pero finalmente esto no sucedió y fue Julián Álvarez quien tuvo que hacerse cargo de los goles y de ser una amenaza ofensiva para las defensas rivales. De igual manera, el capitán del Inter no se dejó avasallar y continuó pidiendo pista con grandes actuaciones en el equipo italiano.

Fue así que en la Copa América 2024 fue el goleador del torneo con cinco goles y se convirtió en héroe al anotar el único gol en la victoria frente a Colombia en la final. La vida le dio su revancha.

Así quedó la lista de goleadores históricos de la Selección argentina

Ahora el Toro superó a Diego Maradona (tiene 34 goles en la Selección argentina) y alcanzó a Hernán Crespo (con 35 goles). Su próximo objetivo en la tabla de goleadores no está lejos porque se asoma Sergio Agüero con 42, un número que el delantero del Inter puede alcanzar si marca en la próxima fecha FIFA, en una posible Finalissima contra España (no está la fecha confirmada) y en el próximo Mundial.

Hernán Crespo
Lautaro Mart&iacute;nez alcanz&oacute; a Hern&aacute;n Crespo en la tabla de goleadores de la Selecci&oacute;n argentina.

Lautaro Martínez alcanzó a Hernán Crespo en la tabla de goleadores de la Selección argentina.

  • Lionel Messi: 114 goles.
  • Gabriel Batistuta: 54 goles.
  • Sergio Agüero: 42 goles.
  • Hernán Crespo y Lautaro Martínez: 35 goles.
  • Diego Maradona: 34 goles.

Los números de Lautaro Martínez en la Selección argentina

  • Mundial Qatar 2022: 6 partidos, sin goles.
  • Copa América: 16 partidos, 10 goles.
  • Finalissima: un partido, un gol.
  • Eliminatorias Sudamericanas: 28 partidos, 11 goles.
  • Amistosos: 23 partidos, 13 goles.
  • Total: 74 partidos, 35 goles.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas