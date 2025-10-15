Ultimátum laboral, viaje épico y conexión con su tío fallecido: la odisea de un hincha de Gimnasia en el ascenso

El primer recuerdo de una tarde/noche que será imborrable en su memoria lo consiguió días antes de que la pelota comenzara a rodar en Vicente López: "Le pedí a mi primo que me sacara la entrada, porque ellos iban para el lado de la cancha y yo ese miércoles trabajaba hasta tarde. El jueves me la pasaron. De hecho todavía no la pago, se la tengo que pagar. Al ser física, y no QR como todo el torneo, la tengo guardada y la voy a conservar como un recuerdo muy especial".

Sobre su cronograma de viaje y cómo no dudó en desafiar a su superior pese a las consecuencias que podían surgir, reveló: "El viaje fue un poco a las corridas. En el trabajo no me dieron el día, así que tuve que sacar un vuelo lo más cercano a la hora que salgo del trabajo: salgo normalmente a las 13.30/14. Me dieron permiso para salir un ratito antes. De todos modos le dije a mi supervisor que si no me dejaba que me echara, porque ni loco me perdía este partido".

Hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza En cancha de Platense, este hincha del Lobo disfrutó junto a su familia.

"Saqué el pasaje para volar el mismo sábado a las 13.47. Llegué a Buenos Aires a las 15.25. Me bajé corriendo y me tomé un uber para la cancha. El conductor me estaba dejando del lado de la hinchada de Deportivo Madryn, se dio cuenta que no me podía bajar ahí y me dejó por donde me estaban esperando mis familiares", sumó este hincha de Gimnasia.

Pasadas las 16.20 (el partido comenzaba a las 17), se encontró con el resto de su familia, la cual estaba desde hacía varias horas en Buenos Aires: "Habían hecho una asado en la previa. Les dije que me guardaran un par de sándwiches, me tomé una cervecita y entré a la cancha. Ya estaba cerca el horario en el que empezaba el partido. Por suerte llegué justo".

El VAR, la traición de los ex y el llanto del ahijado que "me partió el alma"

Con respecto a lo que dejó el partido, donde al Lobo le anulan dos goles y no le cobran un penal durante los primeros 45 minutos, soltó: "De los dos goles anulados, son muy finas. Desde donde estaba en la cancha no se vio, pero después lo vi en la tele. En el segundo gol anulado para mí no hubo mano. Para el árbitro sí y el VAR, es un tema..."

"El gol que nos anulan fue triste. Ver que se lo anulan a Nicolás Romano, que venía de ocho meses sin jugar me puso muy triste. Me había dado una alegría inmensa por él, que es un emblema de Gimnasia. Después ver que se lo anularon y ver como en ese momento mi ahijado se largó a llorar, me partió", se lamentó por quien considera una de las figuras de este Gimnasia.

gimnasia-deportivo-madryn-2 Nicolás Romano convirtió un verdadero golazo pero el árbitro, a instancias del VAR, lo anuló por mano previa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Sobre el gol de Deportivo Madryn a falta de 15 minutos, producto de una combinación entre dos exjugadores del club, lanzó: "Encima nos hacen gol con dos exjugadores nuestros (gol de Silba y centro de Solís). Ver que lo festejen y de la forma que lo hicieron fue doloroso. Sobre todo por lo que la gente los quería. Yo los quería mucho, les mandaba mensaje en las redes alentándolos. Fue feo ver como festejaron ese gol de cara a nuestra tribuna".

El penal de la fe: el pedido a su tío Marcelo y la promesa que le cambiará la vida

Sobre uno de los momentos más emotivos de la final, cuando mantuvo una charla con su tío, con la voz quebrada manifestó: "En el minuto 90, con la desventaja en el resultado, tuve una charla con mi tío Marcelo, que falleció en 2022. Yo fui a la cancha con una camiseta suya, que la guardo con mucho cariño. Le pedí por favor que iluminara a los jugadores para que nos quede al menos una situación más. Dos minutos después llegó el penal y fuimos al alargue. Fue una situación increíble".

A la hora de hablar de la promesa que realizó en medio del alargue, este fanático de Gimnasia expresó: "No tenía ninguna promesa la verdad. Mi ahijado y mi sobrino dijeron que se iban a pelar (y ya lo hicieron). Mi hermano y mi tío Tato dijeron que si ganábamos iban a estar todos los 11 de octubre en Buenos Aires visitando la cancha de Platense".

"Cuando faltaban cinco minutos dije que si ascendíamos a Primera iba a dejar de fumar. Y ascendimos, así que voy a tener que cumplir la promesa. No me queda otra y lo cumpliré orgulloso. Gracias a Dios se nos dio en los penales, sobre todo porque no veníamos teniendo suerte en las tandas últimamente", cerró

Marcelo - hincha de Gimnasia y Esgrima que falleció en 2022 Marcelo, quien lamenteblemente falleció en 2022, con la camiseta que estuvo presente el pasado sábado en Vicente López.

La invasión a la cancha y el abrazo a los héroes

Gimnasia tuvo 100% de efectividad y su rival todo lo contrario (atajó dos César Rigamonti y erraron el último). Con respecto al momento crucial de la jornada, contestó: "Después del primer penal me fui para el alambrado porque había gente que se estaba subiendo. Estaba con mis familiares y de repente estaba con gente que no conocía. Me quedé ahí con ellos y cuando hacemos el tercero, el de Recalde, me subí. En el momento que ellos fallan me metí a la cancha para poder abrazar y agradecerle a los jugadores".

"No me traje ningún recuerdo, nada. Agarré dos remeras de las que el club regaló a algunos hinchas y se las di a mi hermano y a mi tío Tato. Pude hablar, agradecer y felicitar a algunos jugadores. Ese era mi objetivo y lo cumplí. Busqué a Nico Romano, que es un chico de la casa, pero no tuve la suerte de cruzarlo", completó.

Juan Pablo y Marcelo - hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Juan Pablo y su tío, alentando a Gimnasia en el Malvinas Argentinas.

La coincidencia del vuelo y el abrazo eterno al tío Marcelo

Sobre las coincidencias que vivió en la previa del ascenso de Gimnasia, contó: "Sin saberlo, viajamos con mi prima en el avión. Ese sábado ella cumplía 33 años y es la hija de mi tío Marcelo, el que falleció unos años atrás. Yo, justamente, vivió el ascenso a Primera con una camiseta de él. Desde que nos dejó, nos acompaña desde arriba en cada partido que vamos a alentar a Gimnasia".

Juan Pablo - hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Juan Pablo y su prima, en el avión rumbo a la cita histórica de su querido Gimnasia y Esgrima.

Para culminar, con una visible emoción por todo lo vivido en las últimas horas, Juan Pablo se despidió con una emotiva sentencia: "Casualmente este martes fue su cumpleaños. Donde quiera que esté le mando un abrazo enorme. Decirle que lo extraño y agradecerle por la mano que nos dio el pasado domingo en el final del partido".