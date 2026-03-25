Francisco Cerúndolo imparable en el Miami Open: venció a Humbert y ya conoce a su rival en cuartos de final

Francisco Cerúndolo avanza a paso firme en el Miami Open y se metió en los cuartos de final del certamen luego de vencer a Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 en menos de 1 hora y media de partido.
Francisco Cerúndolo sigue mostrando un gran nivel de tenis y avanzó a los cuartos de final del Miami Open por cuarta vez en su carrera
Francisco Cerúndolo avanza a paso firme en el Miami Open y se metió en los cuartos de final del certamen luego de vencer a Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 en menos de 1 hora y media de partido.
Cerúndolo, número 19 del mundo y la mejor raqueta argentina, mostró un tenis brillante ante un complicado rival que se plantó con su buen saque desde el inicio del partido. Sin embargo, Fran sacó a relucir su mejor nivel y doblegó al francés para quedarse con el pasaje a los cuartos de final del certamen.
Es la cuarta vez que el mayor de los hermanos accede a esta instancia en las cinco presentaciones que ha tenido en el Miami Open. Su mejor actuación fue en 2022 cuando alcanzó las semifinales del torneo pero cayó derrotado ante Casper Ruud por 6-4 y 6-1.
El arranque de año para Francisco Cerúndolo viene siendo óptimo. Entre lo destacado se puede mencionar su actuación hasta la cuarta ronda del Abierto de Australia, la coronación por primera vez en el Argentina Open disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis, también su participación en Indian Wells hasta la segunda ronda, y hoy con la chance inmejorable de jugar cuartos de final en el Masters de Miami. El tenista argentino viene puliendo sus actuaciones y va afianzándose en cada paso de la temporada.
Los cuartos de final se jugarán este miércoles y jueves con TV en vivo por ESPN y Disney +. Francisco Cerúndolo se medirá en esta instancia ante Alexander Zverev. El alemán viene de vencer a Quentin Halys en octavos del Miami Open y, además, fue el verdugo de Fran en cuarta ronda del Abierto de Australia a inicios de este 2026.
Así quedaron conformados los cruces de cuartos de final: