Francisco Cerúndolo imparable en el Miami Open: venció a Humbert y ya conoce a su rival en cuartos de final

El arranque de año para Francisco Cerúndolo viene siendo óptimo. Entre lo destacado se puede mencionar su actuación hasta la cuarta ronda del Abierto de Australia, la coronación por primera vez en el Argentina Open disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis, también su participación en Indian Wells hasta la segunda ronda, y hoy con la chance inmejorable de jugar cuartos de final en el Masters de Miami. El tenista argentino viene puliendo sus actuaciones y va afianzándose en cada paso de la temporada.

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Miami Open: quién será el rival de Francisco Cerúndolo y cómo quedaron los cruces de cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán este miércoles y jueves con TV en vivo por ESPN y Disney +. Francisco Cerúndolo se medirá en esta instancia ante Alexander Zverev. El alemán viene de vencer a Quentin Halys en octavos del Miami Open y, además, fue el verdugo de Fran en cuarta ronda del Abierto de Australia a inicios de este 2026.

Así quedaron conformados los cruces de cuartos de final: