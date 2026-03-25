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Francisco Cerúndolo imparable en el Miami Open: venció a Humbert y ya conoce a su rival en cuartos de final

Francisco Cerúndolo sigue mostrando un gran nivel de tenis y avanzó a los cuartos de final del Miami Open por cuarta vez en su carrera

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Miami Open luego de vencer al francés Humbert. 

Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Miami Open luego de vencer al francés Humbert. 

Francisco Cerúndolo avanza a paso firme en el Miami Open y se metió en los cuartos de final del certamen luego de vencer a Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 en menos de 1 hora y media de partido.

Cerúndolo, número 19 del mundo y la mejor raqueta argentina, mostró un tenis brillante ante un complicado rival que se plantó con su buen saque desde el inicio del partido. Sin embargo, Fran sacó a relucir su mejor nivel y doblegó al francés para quedarse con el pasaje a los cuartos de final del certamen.

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Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Miami Open.

Es la cuarta vez que el mayor de los hermanos accede a esta instancia en las cinco presentaciones que ha tenido en el Miami Open. Su mejor actuación fue en 2022 cuando alcanzó las semifinales del torneo pero cayó derrotado ante Casper Ruud por 6-4 y 6-1.

El arranque de año para Francisco Cerúndolo viene siendo óptimo. Entre lo destacado se puede mencionar su actuación hasta la cuarta ronda del Abierto de Australia, la coronación por primera vez en el Argentina Open disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis, también su participación en Indian Wells hasta la segunda ronda, y hoy con la chance inmejorable de jugar cuartos de final en el Masters de Miami. El tenista argentino viene puliendo sus actuaciones y va afianzándose en cada paso de la temporada.

Embed - TRIUNFAZO DE FRAN CERÚNDOLO ANTE HUMBERT EN SETS CORRIDOS PARA METERSE EN CUARTOS DE FINAL | RESUMEN

Miami Open: quién será el rival de Francisco Cerúndolo y cómo quedaron los cruces de cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán este miércoles y jueves con TV en vivo por ESPN y Disney +. Francisco Cerúndolo se medirá en esta instancia ante Alexander Zverev. El alemán viene de vencer a Quentin Halys en octavos del Miami Open y, además, fue el verdugo de Fran en cuarta ronda del Abierto de Australia a inicios de este 2026.

Así quedaron conformados los cruces de cuartos de final:

  • Martín Landaluce (revelación del torneo) vs Jiri Lehecka - miércoles 25/3
  • Tommy Paul vs Arthur Fils - miércoles 25/3
  • Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev - jueves 26/3
  • Jannik Sinner vs Frances Tiafoe - jueves 26/3

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