Francisco Cerúndolo venció a Medvedev en el Miami Open: así quedaron los octavos de final

Fran Cerúndolo es el favorito número 18 del Miami Open y es el segundo argentino en avanzar a los octavos de final ya que Tomás Etcheverry, preclasificado 29, estará en esa instancia ante el estadounidense Tommy Paul (22).

Los dos tenistas argentinos, y los otros 14 que avancen a los octavos de final, se habrán asegurado 100 puntos en el ranking de la ATP y un premio de 105.720 dólares.

Embed - TRIUNFAZO TOTAL DE FRAN CERÚNDOLO ANTE MEDVEDEV PARA METERSE EN OCTAVOS DE MIAMI | RESUMEN

Los octavos de final se jugarán este martes con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y la novedad de que el estadounidense Sebastian Korda eliminó en la tercera ronda al número uno del mundo Carlos Alcaraz.

Tenistas argentinos con más triunfos ante jugadores del Top10

Del Potro 53

Vilas 52

Nalbandian 35

Clerc 24

Mónaco 20

Cañas 20

Chela 17

Zabaleta 16

FRANCISCO CERÚNDOLO 16

cerundolo 3

Los cruces de octavos de final del Miami Open 2026