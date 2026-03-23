Francisco Cerúndolo venció a Medvedev en el Miami Open: así quedaron los octavos de final

Francisco Cerúndolo logró una gran victoria ante el ruso Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open, segundo Masters 1000 de la temporada.
Francisco Cerúndolo logró una gran victoria ante el ruso Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open.
Francisco Cerúndolo logró una gran victoria ante el ruso Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open, segundo Masters 1000 de la temporada.
El mayor de los hermanos Cerúndolo le ganó al número 9 del mundo por 6-0, 4-6 y 7-5 y su próximo rival será el francés Ugo Humbert, preclasificado número 31 y vencedor del kazajo Alexander Shevchenko por 6-4 y 7-6 (2).
Es la cuarta vez que Francisco Cerúndolo llega a octavos en Miami y fue tras lograr el triunfo número 16 de su carrera ante un top 10.
Fran Cerúndolo es el favorito número 18 del Miami Open y es el segundo argentino en avanzar a los octavos de final ya que Tomás Etcheverry, preclasificado 29, estará en esa instancia ante el estadounidense Tommy Paul (22).
Los dos tenistas argentinos, y los otros 14 que avancen a los octavos de final, se habrán asegurado 100 puntos en el ranking de la ATP y un premio de 105.720 dólares.
Los octavos de final se jugarán este martes con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y la novedad de que el estadounidense Sebastian Korda eliminó en la tercera ronda al número uno del mundo Carlos Alcaraz.