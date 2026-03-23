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Francisco Cerúndolo venció a Medvedev en el Miami Open: así quedaron los octavos de final

Francisco Cerúndolo logró una gran victoria ante el ruso Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Cerúndolo ganó un partidazo en Miami.

Cerúndolo ganó un partidazo en Miami.

Francisco Cerúndolo logró una gran victoria ante el ruso Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open, segundo Masters 1000 de la temporada.

El mayor de los hermanos Cerúndolo le ganó al número 9 del mundo por 6-0, 4-6 y 7-5 y su próximo rival será el francés Ugo Humbert, preclasificado número 31 y vencedor del kazajo Alexander Shevchenko por 6-4 y 7-6 (2).

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Francisco Cer&uacute;ndolo elimin&oacute; a Daniil Medvedev en el Miami Open 2026.

Francisco Cerúndolo eliminó a Daniil Medvedev en el Miami Open 2026.

Es la cuarta vez que Francisco Cerúndolo llega a octavos en Miami y fue tras lograr el triunfo número 16 de su carrera ante un top 10.

Fran Cerúndolo es el favorito número 18 del Miami Open y es el segundo argentino en avanzar a los octavos de final ya que Tomás Etcheverry, preclasificado 29, estará en esa instancia ante el estadounidense Tommy Paul (22).

Los dos tenistas argentinos, y los otros 14 que avancen a los octavos de final, se habrán asegurado 100 puntos en el ranking de la ATP y un premio de 105.720 dólares.

Embed - TRIUNFAZO TOTAL DE FRAN CERÚNDOLO ANTE MEDVEDEV PARA METERSE EN OCTAVOS DE MIAMI | RESUMEN

Los octavos de final se jugarán este martes con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y la novedad de que el estadounidense Sebastian Korda eliminó en la tercera ronda al número uno del mundo Carlos Alcaraz.

Tenistas argentinos con más triunfos ante jugadores del Top10

  • Del Potro 53
  • Vilas 52
  • Nalbandian 35
  • Clerc 24
  • Mónaco 20
  • Cañas 20
  • Chela 17
  • Zabaleta 16
  • FRANCISCO CERÚNDOLO 16
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Los cruces de octavos de final del Miami Open 2026

  • Sebastian Korda (32) vs. Martín Landaluce (Q)
  • Jiri Lehecka (21) vs. Taylor Fritz (6)
  • Tomás Etcheverry (29) vs. Tommy Paul (22)
  • Valentin Vacherot (24) vs. Arthur Fils (28)
  • Ugo Humbert (31) vs. Francisco Cerúndolo (18)
  • Halys o Majchrzak vs. Cilic o Zverev (3)
  • Terence Atmane vs. Tiafoe (19) o Mensik (12)
  • Tabilo o Michelsen vs. Sinner (2) o Moutet (30).

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