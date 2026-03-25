La nueva incorporación de Aston Martin que hizo emocionar hasta las lágrimas a Fernando Alonso

La actualidad deAston Martin en la Fórmula 1 está muy lejos de ser la ideal ya que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han logrado sumar puntos en los dos primeros compromisos. Para colmo, el piloto canadiense criticó fuertemente su monoplaza siendo tajante: "Es el mayor trozo de mierda que he conducido en mi puta vida".
No obstante, a pesar de los malos resultados, el piloto español tiene un gran motivo por el cual sonreír mientras que la escudería avisó que no llegará para la conferencia de prensa previa alGP de Japón.
La furia de Lance Stroll en Aston Martin
Los monoplazas de Aston Martin para la temporada 2026 están mostrando problemas de fiabilidad y falta de ritmo en las competencias, es por eso que Lance Stroll estalló en la radio en el GP de China durante la última clasificación en la carrera principal y expresó sin tapujos: "Es el mayor trozo de mierda que he conducido en mi puta vida".
Antes, en los test de pretemporada en Baréin, el piloto canadiense había expresado que lo único bueno del coche era "la decoración". Esto pone en evidencia una crisis interna en la escudería británica donde los factores técnicos y la presión interna no están colaborando a que se alcances los objetivos aunque la temporada recién comienza.
La escudería británica confirmó que Fernando Alonso no estará el jueves en el circuito de Suzuka ya que acaba de nacer su primer hijo; por lo tanto, llegará recién el viernes para subirse directamente a su monoplaza en la segunda sesión de libres.
En la primera sesión de libres el encargado de saltar a la pista con el coche de Aston Martin será Jack Crawford, una decisión que es parte de la reglamentación de la categoría donde se busca que los jóvenes pilotos sumen minutos y experiencia sobre los monoplazas.
La pareja del piloto español, la periodista Melissa Jiménez, acaba de ser madre por primera vez junto a Fernando Alonso (ya tiene tres hijos junto al jugador de fútbol Marc Bartra) que coincidió con la tercer competencia de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Con el nacimiento de su primer hijo, Fernando Alonso se convirtió en el cuarto piloto de la F1 en ser padre al igual que Nico Hülkenberg, Sergio Pérez y Max Verstappen.