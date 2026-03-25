La nueva incorporación de Aston Martin que hizo emocionar hasta las lágrimas a Fernando Alonso

Antes, en los test de pretemporada en Baréin, el piloto canadiense había expresado que lo único bueno del coche era "la decoración". Esto pone en evidencia una crisis interna en la escudería británica donde los factores técnicos y la presión interna no están colaborando a que se alcances los objetivos aunque la temporada recién comienza.

Por su lado, Fernando Alonso había apuntado contra la escudería sobre los cambios y manifestó: "Ojalá en Honda hagan los deberes y podamos ver algún progreso de cara a la carrera". No obstante, el español está feliz en lo extra deportivo.

Fernando Alonso El piloto español de Aston Martin está feliz.

La alegría de Fernando Alonso en Aston Martin

La escudería británica confirmó que Fernando Alonso no estará el jueves en el circuito de Suzuka ya que acaba de nacer su primer hijo; por lo tanto, llegará recién el viernes para subirse directamente a su monoplaza en la segunda sesión de libres.

En la primera sesión de libres el encargado de saltar a la pista con el coche de Aston Martin será Jack Crawford, una decisión que es parte de la reglamentación de la categoría donde se busca que los jóvenes pilotos sumen minutos y experiencia sobre los monoplazas.

La pareja del piloto español, la periodista Melissa Jiménez, acaba de ser madre por primera vez junto a Fernando Alonso (ya tiene tres hijos junto al jugador de fútbol Marc Bartra) que coincidió con la tercer competencia de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Melissa Jiménez - Fernando Alonso Melissa Jiménez junto al piloto de Aston Martin, flamante papá.

Con el nacimiento de su primer hijo, Fernando Alonso se convirtió en el cuarto piloto de la F1 en ser padre al igual que Nico Hülkenberg, Sergio Pérez y Max Verstappen.