"No es un equipo ganador": Fernando Alonso atraviesa un mal momento tras duras críticas a su compañero

La experiencia en Bahréin no está siendo la mejor para Fernando Alonso, que apenas pudo completar 28 vueltas durante la mañana debido a problemas en el motor Honda. Esa situación, sumada a otras complicaciones mecánicas, está afectando seriamente su programa de trabajo. Y si bien suele decirse que "todo puede mejorar", en este caso la sensación es que, por ahora, "todo puede empeorar".

La frase se relaciona directamente al desempeño de Lance Stroll quien provocó en la jornada de la tarde (que se realiza de 9 a 12, hora de Argentina) la primera bandera roja de Aston Martin en la pretemporada en Bahréin.

El compañero de Fernando Alonso terminó fuera de las prácticas.

Trompo del compañero de Fernando Alonso y monoplaza a la grava

El compañero de Fernando Alonso salió a la pista con algo de retraso en relación con sus rivales y, cuando Lance Stroll comenzaba a mostrarse más seguro con su monoplaza, los problemas no tardaron en aparecer. En apenas su sexta tentativa, todo se descontroló.

En la entrada de la curva 11, el piloto canadiense perdió el control del coche tras el bloqueo del eje trasero. El segundo piloto de Aston Martin realizó un trompo sin impactar contra otros autos ni contra el muro, pero terminó encallado en la grava, lo que dio por finalizada su participación.

De esta manera se implementó la bandera roja con su auto fuera de competencia y la sesión interrumpida. Nuevamente Fernando Alonso se vio perjudicado mientras las críticas comenzaron a surgir: "Lo que necesita Aston Martin es rodar y justo cuando parecía que el motor te lo estaba permitiendo… Le crecen los enanos a este equipo".

"Trompo de Stroll. Una vez más Aston Martin poniendo al piloto malo en la sesión buena. Eso no es ser un equipo ganador", comentó otro usuario de la red social X (ex Twitter).

Las críticas a la escudería de Fernando Alonso inundó las redes sociales.

Mientras que @CardriverF1 explicó: "Trompo de Lance Stroll en la curva 11. Ha perdido la estabilidad trasera del Aston Martin AMR26 y lo ha empanzado en la grava. La grúa rescata el coche del que Stroll se ha bajado".

Por lo pronto, Aston Martin debe continuar intentando mejorar la performance de sus monoplazas cuando falta cada vez menos para el debut de la Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, en el Gran Premio de Australia.