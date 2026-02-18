En la mañana del miércoles comenzó la segunda semana de pruebas en el circuito de Sakhir, en Bahréin. Los test representan la oportunidad para evaluar diferentes componentes mientras acumulan vueltas, pero Fernando Alonso derrapó en varias curvas y se salió ligeramente de la pista en alguna ocasión. Sin embargo, lo pero estaba por llegar.
En la segunda jornada de evaluaciones de la Fórmula 1 el equipo británico podría haber revertido la mala situación, sin embargo todo continuó de la peor manera: su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, terminó en la grava y las críticas no faltaron.
"No es un equipo ganador": Fernando Alonso atraviesa un mal momento tras duras críticas a su compañero
Aston Martin necesita de manera imperiosa sumar kilómetros, comenzar a entender a los monoplazas y darle confianza a sus pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll. Pero la pista de Sakhir no fue una aliada convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la escudería con sede en Silverstone.
La experiencia en Bahréin no está siendo la mejor para Fernando Alonso, que apenas pudo completar 28 vueltas durante la mañana debido a problemas en el motor Honda. Esa situación, sumada a otras complicaciones mecánicas, está afectando seriamente su programa de trabajo. Y si bien suele decirse que "todo puede mejorar", en este caso la sensación es que, por ahora, "todo puede empeorar".
La frase se relaciona directamente al desempeño de Lance Stroll quien provocó en la jornada de la tarde (que se realiza de 9 a 12, hora de Argentina) la primera bandera roja de Aston Martin en la pretemporada en Bahréin.
Trompo del compañero de Fernando Alonso y monoplaza a la grava
El compañero de Fernando Alonso salió a la pista con algo de retraso en relación con sus rivales y, cuando Lance Stroll comenzaba a mostrarse más seguro con su monoplaza, los problemas no tardaron en aparecer. En apenas su sexta tentativa, todo se descontroló.
En la entrada de la curva 11, el piloto canadiense perdió el control del coche tras el bloqueo del eje trasero. El segundo piloto de Aston Martin realizó un trompo sin impactar contra otros autos ni contra el muro, pero terminó encallado en la grava, lo que dio por finalizada su participación.
De esta manera se implementó la bandera roja con su auto fuera de competencia y la sesión interrumpida. Nuevamente Fernando Alonso se vio perjudicado mientras las críticas comenzaron a surgir: "Lo que necesita Aston Martin es rodar y justo cuando parecía que el motor te lo estaba permitiendo… Le crecen los enanos a este equipo".
[] Momento em que Lance Stroll perde o controle do carro.
"Trompo de Stroll. Una vez más Aston Martin poniendo al piloto malo en la sesión buena. Eso no es ser un equipo ganador", comentó otro usuario de la red social X (ex Twitter).
Mientras que @CardriverF1 explicó: "Trompo de Lance Stroll en la curva 11. Ha perdido la estabilidad trasera del Aston Martin AMR26 y lo ha empanzado en la grava. La grúa rescata el coche del que Stroll se ha bajado".
Por lo pronto, Aston Martin debe continuar intentando mejorar la performance de sus monoplazas cuando falta cada vez menos para el debut de la Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, en el Gran Premio de Australia.