La Fórmula 1 prepara un cambio revolucionario que entusiasma a los fans de Alonso, Checo Pérez y Colapinto

En cuanto a puntos de vista en contra de la nueva reglamentación una de las voces que más alto se escucharon fue la de Max Verstappen, quien expresó: "Conducirlos no es muy divertido, para ser sincero. Yo diría que la palabra adecuada es gestión. No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo".

Por su lado, Lewis Hamilton opinó: "Creo que ahora somos más lentos que en la F2". Aunque también agregó que los autos ahora resultan "más divertidos de manejar".

Valtteri Bottas y Checo Pérez Uno de los cambios de la Fórmula 1 fue en la cantidad de equipos: se sumó Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas.

La Comisión de la Fórmula 1 se reunió para acordar "mejoras" del reglamento de 2026 de cara a la temporada que iniciará el 6 de marzo en el Gran Premio de Australia, en Melbourne.

Fue así que se puso sobre la mesa un nuevo cronograma de actividades que contempla la posibilidad de aumentar de 6 a 12 la cantidad de carreras Sprint, situación que es fuertemente celebrada por los hinchas de la Máxima. Se trata de una competencia que se implementó en 2021 y que, debido al entusiasmo reflejado en pilotos, público y promotores, no dejó de aumentar en cuanto a cantidad de citas.

Hasta el momento son seis los Sprint programados:

Shanghai (13 - 15 de marzo).

Miami (1 - 3 mayo).

Canadá (22 - 24 de mayo).

Gran Bretaña (3 - 5 de julio).

Países Bajos (21 - 23 de agosto).

Singapur (9 - 11 de octubre).

La explicación de la Comisión de la Fórmula 1 es aumentar las Sprint en "en función de la demanda por parte de los fanáticos y promotores".

¿Qué son las Sprint de la Fórmula 1?

Se trata de una competencia que tiene una extensión de 100 kilómetros y se disputa los sábados (los GP tienen alrededor de 300 kilómetros y se realizan los domingos). Su duración es de unos 25 a 30 minutos y no se realizan parada en boxes, por lo tanto la única estrategia posible es apretar el acelerador y regalarle a los fanáticos la máxima potencia de los monoplazas.

La repartición de puntos también es diferente y solo son 8 los pilotos de los 22 que reciben esos tantos extras: