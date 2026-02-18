Inicio Ovación Automovilismo Fórmula 1
La Fórmula 1 prepara un cambio revolucionario que entusiasma a los fans de Alonso, Checo Pérez y Colapinto

Con el objetivo de hacer de la Fórmula 1 un espectáculo más atractivo, buscan implementar una modificación que podría revolucionar a la Máxima

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Fórmula 1 evalúa un cambio que fue bien recibido por los fans.

La Fórmula 1 atraviesa un momento histórico de cambios, con el objetivo de fomentar la competitividad y el interés del público, al tiempo que busca satisfacer las expectativas de fanáticos y promotores. De cara a 2026, serán 22 los pilotos que competirán por el título en una temporada marcada por las modificaciones en los monoplazas.

De esta manera, los fanáticos de Fernando Alonso, Sergio Checo Pérez y Franco Colapinto - al igual que los seguidores del resto de los pilotos - están próximos a recibir una buena noticia que le dará un condimento extra a las carreras programadas.

Pilotos F1
La Fórmula 1 presenta a 22 pilotos en la temporada 2026.

La Fórmula 1 en un año de pruebas y modificaciones

El 2026 es un año de transformaciones en el que la Fórmula 1 avanza con modificaciones sin precedentes y, como suele ocurrir con todo cambio profundo, ya cosechó tanto defensores como detractores.

En cuanto a puntos de vista en contra de la nueva reglamentación una de las voces que más alto se escucharon fue la de Max Verstappen, quien expresó: "Conducirlos no es muy divertido, para ser sincero. Yo diría que la palabra adecuada es gestión. No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo".

Por su lado, Lewis Hamilton opinó: "Creo que ahora somos más lentos que en la F2". Aunque también agregó que los autos ahora resultan "más divertidos de manejar".

Valtteri Bottas y Checo Pérez
Uno de los cambios de la Fórmula 1 fue en la cantidad de equipos: se sumó Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas.

La Fórmula 1 prepara un cambio revolucionario que entusiasma a los fans

La Comisión de la Fórmula 1 se reunió para acordar "mejoras" del reglamento de 2026 de cara a la temporada que iniciará el 6 de marzo en el Gran Premio de Australia, en Melbourne.

Fue así que se puso sobre la mesa un nuevo cronograma de actividades que contempla la posibilidad de aumentar de 6 a 12 la cantidad de carreras Sprint, situación que es fuertemente celebrada por los hinchas de la Máxima. Se trata de una competencia que se implementó en 2021 y que, debido al entusiasmo reflejado en pilotos, público y promotores, no dejó de aumentar en cuanto a cantidad de citas.

Hasta el momento son seis los Sprint programados:

  • Shanghai (13 - 15 de marzo).
  • Miami (1 - 3 mayo).
  • Canadá (22 - 24 de mayo).
  • Gran Bretaña (3 - 5 de julio).
  • Países Bajos (21 - 23 de agosto).
  • Singapur (9 - 11 de octubre).

La explicación de la Comisión de la Fórmula 1 es aumentar las Sprint en "en función de la demanda por parte de los fanáticos y promotores".

Pilotos F1 - Checo Pérez
La Fórmula 1 busca ser más atractiva para fanáticos y promotores.

¿Qué son las Sprint de la Fórmula 1?

Se trata de una competencia que tiene una extensión de 100 kilómetros y se disputa los sábados (los GP tienen alrededor de 300 kilómetros y se realizan los domingos). Su duración es de unos 25 a 30 minutos y no se realizan parada en boxes, por lo tanto la única estrategia posible es apretar el acelerador y regalarle a los fanáticos la máxima potencia de los monoplazas.

La repartición de puntos también es diferente y solo son 8 los pilotos de los 22 que reciben esos tantos extras:

  • 1º lugar: 8 puntos.
  • 2º lugar: 7 puntos.
  • 3º lugar: 6 puntos.
  • 4º lugar: 5 puntos.
  • 5º lugar: 4 puntos.
  • 6º lugar: 3 puntos.
  • 7º lugar: 2 puntos.
  • 8º lugar: 1 punto.

