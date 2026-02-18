Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
"Fue vergonzoso" la exagerada crítica de un expiloto de Fórmula 1 a Franco Colapinto

Colapinto hizo oídos sordos a las críticas y, este miércoles, estuvo entre los más rápidos en la previa del comienzo de la Fórmula 1

Luciano Carluccio
Colapinto fue duramente criticado, pero luego hizo una excelente performance. 

Durante las pruebas de cara a la temporada 2026 en Bahréin, Franco Colapinto sufrió un despiste en la recta principal mientras intentaba calentar neumáticos para un simulacro de largada. Aunque el argentino logró controlar el monoplaza y evitar el impacto, la maniobra no pasó para nada desapercibida.

Ralf Schumacher, hermano del legendario Michael y actual comentarista de la Fórmula 1, fue tajante en sus declaraciones para Sky Sports: "Eso fue vergonzoso", sentenció el alemán.

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher sigue criticando a Franco Colapinto.

La crítica de Ralf Schumacher a Franco Colapinto

A pesar de las palabras de Schumacher, los números de Franco Colapinto en pista cuentan una historia diferente. El piloto de Pilar logró reponerse de un inicio accidentado y terminó la prueba con sensaciones muy favorables.

Colapinto registró una marca de 1:35.254, superando el mejor crono de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly. Además, completó un total de 232 vueltas a lo largo de las jornadas de pruebas, brindando información vital para el desarrollo del nuevo motor Mercedes que usará Alpine.

Franco Colapinto
Con nuevo motor, Colapinto fue uno de los más rápidos.

Además, Schumacher aprovechó el momento para reavivar la comparación con su sobrino, Mick Schumacher, asegurando que el joven alemán es "mucho mejor" que los actuales talentos de la parrilla, incluyendo a Colapinto.

Hay mucho por aprender y me voy de estas pruebas mucho mejor que cuando empezamos", dijo Colapinto, restándole importancia a comentarios como este.

Colapinto se repuso y estuvo entre los 10 más rápidos de Bahréin

La segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó una señal clara para Franco Colapinto. Tras una mañana complicada, el piloto argentino revirtió el panorama en el turno vespertino, marcó su mejor tiempo desde el inicio de las pruebas con Alpine y terminó octavo en la tabla general.

El más rápido de la jornada volvió a ser Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes). En ese marco, el octavo puesto de Colapinto toma aún más valor, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de su mejor vuelta desde que comenzó la pretemporada

