"Fue vergonzoso" la exagerada crítica de un expiloto de Fórmula 1 a Franco Colapinto

Colapinto registró una marca de 1:35.254, superando el mejor crono de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly. Además, completó un total de 232 vueltas a lo largo de las jornadas de pruebas, brindando información vital para el desarrollo del nuevo motor Mercedes que usará Alpine.

Franco Colapinto Con nuevo motor, Colapinto fue uno de los más rápidos.

Además, Schumacher aprovechó el momento para reavivar la comparación con su sobrino, Mick Schumacher, asegurando que el joven alemán es "mucho mejor" que los actuales talentos de la parrilla, incluyendo a Colapinto.

Hay mucho por aprender y me voy de estas pruebas mucho mejor que cuando empezamos", dijo Colapinto, restándole importancia a comentarios como este.

Colapinto se repuso y estuvo entre los 10 más rápidos de Bahréin

La segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó una señal clara para Franco Colapinto. Tras una mañana complicada, el piloto argentino revirtió el panorama en el turno vespertino, marcó su mejor tiempo desde el inicio de las pruebas con Alpine y terminó octavo en la tabla general.

El más rápido de la jornada volvió a ser Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes). En ese marco, el octavo puesto de Colapinto toma aún más valor, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de su mejor vuelta desde que comenzó la pretemporada