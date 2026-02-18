Así le fue a Franco Colapinto en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin

Son momentos de definiciones para los pilotos de la Fórmula 1 porque las segundas pruebas de pretemporada que se están realizando en el circuito de Sakhir, en Baréin, son las últimas que se realizarán antes del Gran Premio de Australia, y uno de los pilotos que mejor rendimiento tuvo fue Franco Colapinto.
En su primer temporada como piloto titular el argentino está demostrando por qué el puesto de Alpine tiene su nombre ya que en las pruebas del miércoles logró el mejor tiempo en comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Franco Colapinto fue protagonista de las pruebas del miércoles
La sesión de este miércoles fue frenética. Con 21 de los 22 pilotos oficiales en pista, el británico George Russell (Mercedes) dio un golpe sobre la mesa al clavar el cronómetro en 1:33.459, el mejor tiempo registrado hasta ahora en Bahréin.
Sin embargo, la paridad es extrema: Oscar Piastri, con el McLaren, quedó a tan solo 10 milésimas (1:33.469), dejando claro que la pelea en la zona alta será de milímetros.
A diferencia de Red Bull, que decidió darle descanso a Max Verstappen, Alpine optó por dividir tareas. Por la mañana, Pierre Gasly completó 61 vueltas con un mejor tiempo de 1:35.898.
Durante el jueves Franco Colapinto volverá a salir a la pista mientras que Pierre Gasly descansará; es así que al mando de su A526 podrá relizar simulacros de carrera y pruebas de clasificación más agresivas.
De esta manera correrá en ambos turnos (horarios de Argentina):
De 4 a 8.
De 9 a 13.
Mientras tanto el viernes tendrá que descansar y no hará rugir los motores ya que el cierre del programa de pruebas estará a cargo de Pierre Gasly. Es así que el jueves Colapinto tendrá la última oportunidad de realizar evaluaciones en pista antes del inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1.