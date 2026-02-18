Así le fue a Franco Colapinto en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin

Sin embargo, la paridad es extrema: Oscar Piastri, con el McLaren, quedó a tan solo 10 milésimas (1:33.469), dejando claro que la pelea en la zona alta será de milímetros.

A diferencia de Red Bull, que decidió darle descanso a Max Verstappen, Alpine optó por dividir tareas. Por la mañana, Pierre Gasly completó 61 vueltas con un mejor tiempo de 1:35.898.

Embed Que crack Franco Colapinto, es tan argentino que lleva la parrilla por si pinta un asado



#F1 #F1Testing

pic.twitter.com/oASwDBOb7d — Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) February 18, 2026

Por la tarde fue el turno de Franco Colapinto quien logró dar 60 vueltas bajando el rendimiento de su compañero de equipo y cerró el día en el 9° puesto general, con un tiempo de 1:35.254.

Este registro es, hasta el momento, el giro más veloz de Alpine en toda la pretemporada, un dato que inyecta una dosis extra de confianza en el garage de Enstone y en los seguidores del piloto de 22 años.

Colapinto - Alpine Alpine celebró el rendimiento de Franco Colapinto.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en Bahréin?

Durante el jueves Franco Colapinto volverá a salir a la pista mientras que Pierre Gasly descansará; es así que al mando de su A526 podrá relizar simulacros de carrera y pruebas de clasificación más agresivas.

De esta manera correrá en ambos turnos (horarios de Argentina):

De 4 a 8.

De 9 a 13.

Embed "Franco Colapinto"



Porque manejó totalmente en pija y terminó noveno en el test de pretemporada de Baréin. Sigue manejando desnudo ese Alpine el argentino pijudo.

pic.twitter.com/IrOZo0KuKu — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) February 18, 2026

Mientras tanto el viernes tendrá que descansar y no hará rugir los motores ya que el cierre del programa de pruebas estará a cargo de Pierre Gasly. Es así que el jueves Colapinto tendrá la última oportunidad de realizar evaluaciones en pista antes del inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1.