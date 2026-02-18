Se viene un nuevo aniversario de la Arístides con dos escenarios y música en vivo

En el marco de un nuevo aniversario, la Arístides se transformará una vez más en un gran espacio a cielo abierto, donde el público podrá disfrutar de espectáculos musicales, DJs y experiencias pensadas para celebrar la identidad y la energía que caracterizan a esta avenida icónica de la Ciudad.

Festejo Arístides 2 Cada festejo de la Arístides atrae multitudes.

Aniversario de la Arístides: música en vivo y dos escenarios

El evento que prepara Capital contará con dos escenarios montados a lo largo de la Arístides: uno dedicado al rock y otro a la música electrónica, con presentaciones en vivo durante toda la tarde y la noche. La grilla incluirá artistas locales y nacionales, y algunas de las propuestas que formarán parte del festejo serán confirmadas próximamente.