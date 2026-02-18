El jueves 5 de marzo, desde las 17, la emblemática avenida de Ciudad, Arístides Villanueva será escenario de una celebración especial que promete una noche inolvidable. No faltará la música en vivo (se habla de una popular banda de rock nacional que pronto la Municipalidad de Capital dará a conocer y de un DJ de renombre nacional). En todo caso la propuesta es unevento con enorme clima festivo que reunirá a vecinos y visitantes.
Se viene un nuevo aniversario de la Arístides con dos escenarios y música en vivo
En marzo se repetirá uno de los festejos más esperados por mendocinos y turistas: el aniversario de la avenida Arístides Villanueva
En el marco de un nuevo aniversario, la Arístides se transformará una vez más en un gran espacio a cielo abierto, donde el público podrá disfrutar de espectáculos musicales, DJs y experiencias pensadas para celebrar la identidad y la energía que caracterizan a esta avenida icónica de la Ciudad.
Aniversario de la Arístides: música en vivo y dos escenarios
El evento que prepara Capital contará con dos escenarios montados a lo largo de la Arístides: uno dedicado al rock y otro a la música electrónica, con presentaciones en vivo durante toda la tarde y la noche. La grilla incluirá artistas locales y nacionales, y algunas de las propuestas que formarán parte del festejo serán confirmadas próximamente.
La celebración es el resultado de una articulación público-privada, que pone en valor el trabajo conjunto entre el sector público y empresas privadas para impulsar eventos culturales de gran convocatoria. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de importantes marcas que apuestan al desarrollo cultural y turístico de la Ciudad.
El aniversario de Arístides tiene como sponsors principales a:
- Andes Origen.
- Sernova.
- Banco Galicia.
- Martin Co.
- Fernet Branca.
- Speed.
- La Vene.
- Sancor Seguros.
Con entrada libre y gratuita, el festejo se perfila como una oportunidad para reencontrarse, disfrutar de la música en vivo y celebrar otro año de historia de una de las avenidas más representativas de la vida nocturna mendocina.