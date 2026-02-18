Para el inicio de clases: una marca de Chile ofrece ropa por $3.000 argentinos

The Brands Club es una cadena de retail chilena que se enfoca en vestuario infantil con diseños licenciados y de buena calidad. Actualmente, están ofreciendo productos a partir de $1.990 pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a $3.000 argentinos o menos, dependiendo de la cotización del momento. Esta promoción representa una excelente noticia para el bolsillo, ya que permite comprar poleras, pantalones, accesorios o incluso conjuntos completos a precios bajos justo antes del inicio del año escolar.

Ropa de niños barata en Chile

El descuento más destacado se concentra en la sucursal de Mid Mall Maipú, donde se está realizando un remate por cierre definitivo del local. Según la información compartida por la propia marca en sus redes sociales y confirmada en medios chilenos, los descuentos están disponibles hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta agotar stock. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10 a 20, lo que facilita visitar el lugar en cualquier momento del día.