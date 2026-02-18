Para el inicio de clases: una marca de Chile ofrece ropa por $3.000 argentinos

Con el fin de febrero y el regreso a clases cada vez más cerca, las familias argentinas buscan opciones para renovar la ropa de los niños sin que el presupuesto se resienta demasiado. En este contexto, una marca de Chile especializada en ropa infantil con licencias oficiales está lanzando descuentos que resultan muy atractivos, especialmente considerando el tipo de cambio actual.
The Brands Club es una cadena de retail chilena que se enfoca en vestuario infantil con diseños licenciados y de buena calidad. Actualmente, están ofreciendo productos a partir de $1.990 pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a $3.000 argentinos o menos, dependiendo de la cotización del momento. Esta promoción representa una excelente noticia para el bolsillo, ya que permite comprar poleras, pantalones, accesorios o incluso conjuntos completos a precios bajos justo antes del inicio del año escolar.
Ropa de niños barata en Chile
El descuento más destacado se concentra en la sucursal de Mid Mall Maipú, donde se está realizando un remate por cierre definitivo del local. Según la información compartida por la propia marca en sus redes sociales y confirmada en medios chilenos, los descuentos están disponibles hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta agotar stock. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10 a 20, lo que facilita visitar el lugar en cualquier momento del día.
Además de la tienda en Mid Mall Maipú, The Brands Club cuenta con otras cinco sedes en Santiago de Chile: Mall Vivo Centro, Paseo Estación, Mall Plaza Norte, Outlet Patio La Fábrica y Outlet Easton Santiago. Estas sucursales mantienen una amplia variedad de productos, aunque la liquidación más agresiva se da en la que está cerrando. Es recomendable verificar stock y precios en cada una, ya que pueden variar.
Para quienes no pueden viajar a ese sector de Chile, la marca ofrece despachos en su página web oficial thebrandsclub.com. Los envíos dentro de la Región Metropolitana cuestan solo $1.000 pesos chilenos, mientras que a otras regiones del país suben a $3.000.
Esta promoción de The Brands Club es una oportunidad concreta para preparar el regreso a clases con ropa divertida y asequible. Con precios desde $1.990 chilenos en la sucursal de Maipú hasta fin de febrero 2026, vale la pena considerar un plan para aprovecharla, ya sea visitando Santiago de Chile o coordinando envíos.