Hasta el presidente de Chile advirtió por la ola de calor en las ciudades más turísticas

Si estás organizando tus vacaciones en Chile desde Argentina, con planes de disfrutar Valparaíso, Viña del Mar, Papudo o La Serena, atención: el presidente Gabriel Boric emitió un llamado urgente a la precaución por una ola de calor extremo que afectará la zona centro-norte.
A través de su cuenta en X, el mandatario alertó sobre "temperaturas extremas" en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana durante este lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, con máximas que superarán los 37° en algunos sectores.
La ola de calor en Chile
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó la alerta por este evento, provocado por una dorsal en altura que atrapa el aire caliente. El fenómeno se extenderá desde la tarde del lunes hasta la noche del martes, impactando especialmente las zonas de cordillera costa, precordillera, valles y litoral de las regiones mencionadas.
Gabriel Boric enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad para prevenir tragedias, recordando que el calor intenso aumenta drásticamente el riesgo de incendios forestales en un verano ya complicado. “Por favor, no uses herramientas o maquinarias que generen chispas al aire libre, tampoco enciendas fogatas en sectores rurales o forestales ni realices quemas de ningún tipo”, mencionó.
Para los destinos turísticos de Chile, el panorama también puede ser complejo. En el litoral de Valparaíso (incluyendo Valparaíso, Viña del Mar y Papudo) las máximas costeras rondarán temperaturas entres 28° y 30° gracias a la influencia marina, pero en sectores interiores o precordilleranos subirán a 35° o 37°. En La Serena y la Región de Coquimbo, los valles y precordillera alcanzarán 33° o 35°, con el borde costero algo más moderado.
Para los turistas que viajan en auto o planean caminatas por cerros y ciudades de Chile, el consejo es hidratarse constantemente, usar protector solar alto, gorra y ropa clara, y evitar actividades de riesgo como fogatas o uso de herramientas en exteriores. Las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana es clave para mitigar incendios.