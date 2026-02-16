Hasta el presidente de Chile advirtió por la ola de calor en las ciudades más turísticas

Gabriel Boric enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad para prevenir tragedias, recordando que el calor intenso aumenta drásticamente el riesgo de incendios forestales en un verano ya complicado. “Por favor, no uses herramientas o maquinarias que generen chispas al aire libre, tampoco enciendas fogatas en sectores rurales o forestales ni realices quemas de ningún tipo”, mencionó.

Embed Este lunes y martes tendremos altas temperaturas extremas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, por lo que hago un llamado a mantener la precaución para evitar tragedias.



Por favor, no uses herramientas o maquinarias que generen chispas al aire libre, tampoco… https://t.co/TZzpH1VTUV — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 16, 2026

Para los destinos turísticos de Chile, el panorama también puede ser complejo. En el litoral de Valparaíso (incluyendo Valparaíso, Viña del Mar y Papudo) las máximas costeras rondarán temperaturas entres 28° y 30° gracias a la influencia marina, pero en sectores interiores o precordilleranos subirán a 35° o 37°. En La Serena y la Región de Coquimbo, los valles y precordillera alcanzarán 33° o 35°, con el borde costero algo más moderado.

Para los turistas que viajan en auto o planean caminatas por cerros y ciudades de Chile, el consejo es hidratarse constantemente, usar protector solar alto, gorra y ropa clara, y evitar actividades de riesgo como fogatas o uso de herramientas en exteriores. Las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana es clave para mitigar incendios.