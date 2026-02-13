En las ciudades costeras de Chile se registrará una ola de calor con máximas de 38°

Si estás pensando en unas vacaciones en las playas de Chile como Valparaíso, Viña del Mar, Papudo o La Serena, toma nota: las autoridades emitieron un aviso por altas temperaturas que afectará varias zonas costeras y centrales este viernes 13 de febrero de 2026.
La ola de calor, causada por una dorsal en altura, traerá un día muy caluroso en la zona central de Chile. Aunque el aviso es de severidad moderada y potencialmente riesgoso, es clave prepararse para evitar golpes de calor en las localidades más turísticas del país trasandino.
Ola de calor en Chile
El evento se concentrará principalmente desde la tarde hasta la noche de este viernes 13. Las regiones afectadas por el pronóstico de la ola de calor incluyen Coquimbo (donde se ubica La Serena), Valparaíso (con Valparaíso, Viña del Mar y Papudo), Metropolitana y O’Higgins.
En las zonas litorales y de cordillera de la costa, las temperaturas subirán notablemente, aunque el mar suele moderar un poco el calor. La Dirección Meteorológica de Chile destacó que se trata de un aviso por fenómenos moderados, pero recomienda precaución ante el riesgo de deshidratación y exposición prolongada al sol.
En Valparaíso y Viña del Mar se esperan temperaturas máximas entre 25° y 27° en la costa, pero en sectores más interiores o precordilleranos podrían llegar a 34° o 36°. Papudo mantendrá un perfil costero similar con temperaturas agradables pero elevadas. En tanto, La Serena verá picos de hasta 32° o 34° en valles y precordillera, aunque el borde costero será algo más fresco gracias a la influencia oceánica.
Sin embargo, en algunos puntos de la zona central el termómetro podría acercarse o incluso alcanzar los 38°, según pronósticos que complementan el aviso oficial de las autoridades de Chile. En ciudades como Viña del Mar o Valparaíso, el famoso cerro y sus escaleras se sentirán más exigentes con este calor.