En las ciudades costeras de Chile se registrará una ola de calor con máximas de 38°

En las zonas litorales y de cordillera de la costa, las temperaturas subirán notablemente, aunque el mar suele moderar un poco el calor. La Dirección Meteorológica de Chile destacó que se trata de un aviso por fenómenos moderados, pero recomienda precaución ante el riesgo de deshidratación y exposición prolongada al sol.

playa la serena chile Seguramente las playas de Chile estarán colmadas por la ola de calor.

En Valparaíso y Viña del Mar se esperan temperaturas máximas entre 25° y 27° en la costa, pero en sectores más interiores o precordilleranos podrían llegar a 34° o 36°. Papudo mantendrá un perfil costero similar con temperaturas agradables pero elevadas. En tanto, La Serena verá picos de hasta 32° o 34° en valles y precordillera, aunque el borde costero será algo más fresco gracias a la influencia oceánica.

Sin embargo, en algunos puntos de la zona central el termómetro podría acercarse o incluso alcanzar los 38°, según pronósticos que complementan el aviso oficial de las autoridades de Chile. En ciudades como Viña del Mar o Valparaíso, el famoso cerro y sus escaleras se sentirán más exigentes con este calor.