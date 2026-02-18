Cuándo empieza el Súper Rugby Américas 2026 y dónde ver los partidos

La edición 2026 del Súper Rugby Américas comenzará este fin de semana con la novedad de que tendrá 4 franquicias argentinas entre las 8 participantes.
La competencia profesional del rugby continental, antes conocida como Superliga Americana de Rugby, iniciará su séptima edición con cuatro partidos entre los que no habrá un cruce entre equipos argentinos.
El viernes 20 de febrero a las 19, en la cancha de Córdoba Athletic, Dogos XV recibirá a un renovado Cobras Brasil Rugby y a las 21, en el Tucumán Lawn Tennis, Tarucas se medirá con Selknam, la franquicia chilena.
La segunda jornada será el sábado 21 y comenzará en Asunción, a partir de las 18:30 horas, cuando se enfrenten Yacare XV y Pampas, mientras que a las 20.30 será el debut oficial de la nueva franquicia: Capibaras XV.
En la cancha del Hipódromo de Rosario el conjunto que representa al Litoral será anfitrión del tres veces campeón, y defensor del título: Peñarol Rugby de Uruguay.
Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.
Dogos XV: Alejandro Pronce (hooker, Marista); Valentín Gozálvez (segunda línea, Marista); Tomás Gómez (tercera línea, Marista); Aitor Bildosola (tercera línea, Los Tordos); Genaro Podestá (medio scrum, Marista) y Julián Hernández (apertura, Marista); Ernesto Giúdice (centro, Mendoza RC); Bautista Salinas (pilar, Los Tordos) y Tomás Canedo (apertura - centro, Mendoza RC).
Tarucas: Juan Manuel Vivas (hooker, Los Tordos); Luciano Asevedo (segunda línea, Liceo); Facundo Cardozo (tercera línea, Teqüé); Agustín Sarelli (tercera línea, Marista)
Selknam: Juan Cruz Reyes (apertura, Los Tordos)
Pampas: Federico Serpa (apertura, Los Tordos)
Capibaras XV: Juan Ignacio Rodríguez (pilar, Liceo).