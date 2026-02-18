Cuándo empieza el Súper Rugby Américas 2026 y dónde ver los partidos

La segunda jornada será el sábado 21 y comenzará en Asunción, a partir de las 18:30 horas, cuando se enfrenten Yacare XV y Pampas, mientras que a las 20.30 será el debut oficial de la nueva franquicia: Capibaras XV.

En la cancha del Hipódromo de Rosario el conjunto que representa al Litoral será anfitrión del tres veces campeón, y defensor del título: Peñarol Rugby de Uruguay.

Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los mendocinos que jugarán el Súper Rugby Américas 2026

Dogos XV: Alejandro Pronce (hooker, Marista); Valentín Gozálvez (segunda línea, Marista); Tomás Gómez (tercera línea, Marista); Aitor Bildosola (tercera línea, Los Tordos); Genaro Podestá (medio scrum, Marista) y Julián Hernández (apertura, Marista); Ernesto Giúdice (centro, Mendoza RC); Bautista Salinas (pilar, Los Tordos) y Tomás Canedo (apertura - centro, Mendoza RC).

Tarucas: Juan Manuel Vivas (hooker, Los Tordos); Luciano Asevedo (segunda línea, Liceo); Facundo Cardozo (tercera línea, Teqüé); Agustín Sarelli (tercera línea, Marista)

Selknam: Juan Cruz Reyes (apertura, Los Tordos)

Pampas: Federico Serpa (apertura, Los Tordos)

Capibaras XV: Juan Ignacio Rodríguez (pilar, Liceo).