Cómo quedaron Los Pumas 7s en el Circuito Mundial después del Seven de Perth

Tras haber ganado este certamen en las dos ediciones anteriores, el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora perdió los 3 partidos de la fase de grupos ante Fiji, Sudáfrica y España, pero este domingo se recuperó ante los galos y Los Leones.

Los Pumas 7s se recuperaron ante Francia.

En el inicio de la segunda jornada el conjunto albiceleste jugó una de las semifinales por el 5to puesto y consiguió una contundente victoria por 47 a 12 ante Francia.