Rugby internacional

Cómo quedaron Los Pumas 7s en el Circuito Mundial después del Seven de Perth

Los Pumas 7s se recuperaron, vencieron a Francia y España y lograron obtener el quinto puesto del Seven de Perth.

Los Pumas 7s se recuperaron, vencieron a Francia y España y alcanzaron el quinto puesto del Seven de Perth, cuarta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

Tras haber ganado este certamen en las dos ediciones anteriores, el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora perdió los 3 partidos de la fase de grupos ante Fiji, Sudáfrica y España, pero este domingo se recuperó ante los galos y Los Leones.

En el inicio de la segunda jornada el conjunto albiceleste jugó una de las semifinales por el 5to puesto y consiguió una contundente victoria por 47 a 12 ante Francia.

Pedro De Haro (2), Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, el cordobés Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac apoyaron los tries argentinos y las conversiones fueron de Luciano González, Vera Feld (2), De Haro, Maldonado y el salteño Eliseo Morales.

La victoria clasificó a Los Pumas 7s para definir el 5to puesto frente a España y lograron tomarse revancha con un triubfo ppr 24 a 19.

Moneta, Graziano, De Haro y González marcaron los tries y tabto González como Vera Feld sumaron una conversión cada uno.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Fiji 52
  • Nueva Zelanda 48
  • Sudáfrica 46
  • Francia 46
  • Australia 38
  • Argentina 32
  • España 26
  • Gran Bretaña 24

