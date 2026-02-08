La furia de los hinchas con el equipo y la dirigencia de River tras la derrota: "Hace dos años que jugamos mal"

Los hinchas de River manifestaron su enojo en las redes con el equipo y la comisión directiva tras la dura caída por 4 a 1 ante Tigre de este sábado en el Monumental.
El usuario @gonzacardozook difundió un video en Instagram, donde un fanático que se encontraba en las inmediaciones del estadio y que se retiraba del recinto con un fuerte enojo arremetió contra el propio presidente y los integrantes del plantel millonario que dirige Marcelo Gallardo.
"Hoy hicieron un minuto de silencio por (Alfredo) Davicce. Cuando estuvo acá River ganó absolutamente todo, ese era un dirigente. Cuando los jugadores estaban en otra, bajaba al vestuario y los cagaba a pedos", comenzó el hincha respaldando el ciclo del ex mandatario entre 1989 y 1997.
Y agregó: “Quiero a esos dirigentes, no a estos pendejos de mierda. No quiero birra en la cancha, no quiero un techo, me chupa un huevo eso, quiero jugar bien. Basta loco, no me interesa el barcito, el restaurante”.
"Hace dos años que jugamos mal. Autocrítica para nosotros, quiero jugar bien. Los jugadores no la sienten", criticó.
El simpatizante “de 45 años” volvió a apuntar contra Di Carlo: "Tiene vergüenza de usar el apellido del padre, si quiere hacer plata que vaya a Wall Street, que se compre un Walmart o que alquile departamentos. No dirijas fútbol Di Carlo. Traeme dirigentes que sabían de fútbol, que hablaban con jugadores y con los técnicos".
El posteo se llenó de comentarios de usuarios apoyando la postura del hincha que mostró su descontento y enojo con las recientes medidas tomadas por el mandatario riverplatense.