La furia de los hinchas con el equipo y la dirigencia de River tras la derrota: "Hace dos años que jugamos mal"

Y agregó: “Quiero a esos dirigentes, no a estos pendejos de mierda. No quiero birra en la cancha, no quiero un techo, me chupa un huevo eso, quiero jugar bien. Basta loco, no me interesa el barcito, el restaurante”.

"Hace dos años que jugamos mal", la dura crítica para River

"Hace dos años que jugamos mal. Autocrítica para nosotros, quiero jugar bien. Los jugadores no la sienten", criticó.

El simpatizante “de 45 años” volvió a apuntar contra Di Carlo: "Tiene vergüenza de usar el apellido del padre, si quiere hacer plata que vaya a Wall Street, que se compre un Walmart o que alquile departamentos. No dirijas fútbol Di Carlo. Traeme dirigentes que sabían de fútbol, que hablaban con jugadores y con los técnicos".

El posteo se llenó de comentarios de usuarios apoyando la postura del hincha que mostró su descontento y enojo con las recientes medidas tomadas por el mandatario riverplatense.