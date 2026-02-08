Copa Davis: cómo sigue el camino de Argentina en la lucha por la permanencia

"Cuando no se puede ganar, uno tiene que quedarse con la tranquilidad del intento. De haberlo dado todo. No tener ningún arrepentimiento.", destacó el capitán antes de darle las gracias a los jugadores que aceptaron la convocatoria: "Me voy con una admiración por ellos que creció un montón." y además destacar la muy buena convivencia que tuvo el equipo en Busan: "Se tuvo una hermandad inigualable."

De todos modos, en medio de muchas críticas por la cantidad de jugadores que decidieron no participar de la serie, la Argentina protagonizó uno de los peores resultados de su historia en Copa Davis, al caer contra un rival que no tenía jugadores en el top 300.

Lo que viene para Argentina en la Copa Davis

En el repechaje, que se llevará a cabo en septiembre, la Argentina buscará mantener la categoría y ya se conoce cuáles podrían ser sus rivales.

El próximo rival de la Argentina será un equipo que haya ganado su respectiva serie en el Grupo Mundial 1, donde ya se completaron todas las series y avanzaron Grecia, China, China Taipei, Colombia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Suiza y Turquía.

El sorteo de los cruces será el 6 de marzo próximo.

Los resultados de la primera ronda de la Copa Davis

Chile 4 - Serbia 0

Alemania 4 - Perú 0

Croacia 3 - Dinamarca 1

Ecuador 3 - Australia 0

Noruega 0 - Gran Bretaña 2

Bulgaria 0 - Bélgica 4

Japón 2 - Austria 3

India 3 - Países Bajos 2

Corea del Sur 3 - Argentina 2

Hungría 0 - Estados Unidos 4

Republica Checa 3 - Suecia 1

Francia 3 - Eslovaquia 1

Canadá 3 - Brasil 2

España estuvo libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.

Los cruces de segunda ronda (18 al 20 de septiembre) serán: Chile vs. España; Alemania vs. Croacia; Ecuador vs. Gran Bretaña; Bélgica vs. Austria; India vs. Corea del Sur; Estados Unidos vs. República Checa y Francia vs. Canadá.

