La historia de Pontificio, el gato que se "graduó" con honores en una universidad

Su presencia transformó la percepción del bienestar de una mascota dentro de la universidad, demostrando que el respeto por la vida silvestre y doméstica puede integrarse perfectamente en el entorno educativo.

La decisión de otorgarle este título simbólico no fue solo un gesto de afecto. Al ser un gato de edad avanzada, las autoridades universitarias y el equipo de bienestar animal determinaron que el campus ya no era el lugar ideal para su bienestar físico.

Ahora, como un distinguido egresado, este gato vivirá su etapa de vejez bajo el cuidado de una familia adoptiva que le proporcionará la atención médica y la tranquilidad que un animal de su edad requiere.

Embed - Universidad Pontificia Bolivariana on Instagram: "¡Ya es oficial! Pontificio tiene su carné UPB | Notipontificio Con mucha emoción le hicimos su propio carné. Es nuestra forma de decirle que, aunque ahora descanse feliz en un hogar, su lugar en el #EcoCampusUPB está asegurado para siempre. Gracias, Ponti, por elegirnos como tu primera familia y por graduarte con los honores más altos en amor puro. Esta siempre será tu casa. #SoyOrgullosamenteUPB #SinLímites" View this post on Instagram

La "graduación" marcó su retiro oficial de la vida pública para trasladarse a un hogar permanente. "Pontificio nos enseñó que una universidad no solo se compone de libros y aulas, sino de los seres que la habitan y la llenan de vida", comentó un estudiante durante el evento de despedida.

De animales callejeros a mascotas universitarias

Históricamente, el gato ha sido un habitante común en grandes instalaciones, pero hoy la visión ha cambiado. Ya no se trata solo de "alimentar a un callejero", sino de integrar a la mascota dentro de un ámbito, como en este caso.

Este cambio asegura que las mascotas reciban atención veterinaria, esquemas de vacunación y, como vimos con Pontificio, una jubilación digna cuando el entorno académico se vuelve ya agitado.