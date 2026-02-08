Julián Álvarez atraviesa la peor racha de su carrera y el Atlético de Madrid sufrió otra dura derrota

El equipo del Cholo Simeone no pasa por un buen momento y ahora prepara para este jueves 12 la semifinal de ida de la Copa del Rey con el Barcelona y el mércoles 18 abrirá la serie de playoffs de la Champions ante el Brujas.

En ese sentido el DT explicó el cambio: "Lo necesitamos. Es un jugador importantísimo para nosotros. El mejor futbolista que tenemos. Ojalá pueda estar bien de cara al jueves".

El peor momento de Julián Álvarez

A poco más de 4 meses del Mundial 2026 y en medio de rumores de una posible transferencia, Julián Álvarez atraviesa la peor racha de su carrera ya que acumula 820' sin marcar goles.

El ex River lleva 99 días (12 partidos) sin marcar en La Liga (desde el 1 de noviembre) ya que sus últimos 3 goles fueron en la Champions, el 9 de diciembre.

Las redes sociales reflejaron el mal momento de Julián Álvarez

"Lo de Julián Álvarez es tremendo. De crack total a bulto sospechoso en cuestión de meses. No recuerdo a ningún jugador del Atleti al que le haya pasado algo igual. Al revés si".

