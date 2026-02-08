Julián Álvarez atraviesa la peor racha de su carrera y el Atlético de Madrid sufrió otra dura derrota

Julián Álvarez fue titular, pero salió remplazado en el descanso, sigue atravesando la peor racha de su carrera y el Atlético de Madrid sumó una nueva decepción en La Liga española.
El cordobés y Thiago Almada solo jugaron 45', mientras que Giuliano Simeone fue titular, pero no pudo evitar la caída por 1 a 0 ante el Betis, en condición de local.
El resultado deja al Aleti en el tercer puesto con 45 puntos en 23 fechas (ganó 13, empató 6 y perdió 4) lejos del Barcelona (58) y el Real Madrid (55), pero apenas por encima del Villarreal (42) y el propio Betis (38).
El equipo del Cholo Simeone no pasa por un buen momento y ahora prepara para este jueves 12 la semifinal de ida de la Copa del Rey con el Barcelona y el mércoles 18 abrirá la serie de playoffs de la Champions ante el Brujas.
En ese sentido el DT explicó el cambio: "Lo necesitamos. Es un jugador importantísimo para nosotros. El mejor futbolista que tenemos. Ojalá pueda estar bien de cara al jueves".
A poco más de 4 meses del Mundial 2026 y en medio de rumores de una posible transferencia, Julián Álvarez atraviesa la peor racha de su carrera ya que acumula 820' sin marcar goles.
El ex River lleva 99 días (12 partidos) sin marcar en La Liga (desde el 1 de noviembre) ya que sus últimos 3 goles fueron en la Champions, el 9 de diciembre.