Así será el estadio más grande del mundo con capacidad para 135 mil personas: cuánto costará

En un movimiento que sacude el mapa del deporte global, la ciudad de Hanói ha dado el primer paso para albergar el que puede ser el epicentro del fútbol mundial. Se trata del estadio Trong Dong Stadium, cuya construcción comenzó oficialmente tras una ceremonia inaugural en diciembre, con la ambiciosa meta de albergar a 135.000 personas bajo un mismo techo.
El proyecto no es solo una obra de ingeniería; es la pieza central de la futura Ciudad Deportiva Olímpica, un complejo urbano masivo cuyo presupuesto asciende a los 38.000 millones de dólares.
Según el Gobierno local, este recinto está diseñado para ser mucho más que una cancha de fútbol: aspira a ser el corazón político, cultural y diplomático de Vietnam en la nueva era.
Así será el estadio con capacidad para 135 mil personas
El diseño del estadio rinde homenaje a las raíces de la civilización vietnamita. Su estructura está inspirada en los tambores de bronce Dong Son, un símbolo antiguo que representa la longevidad y la fuerza comunitaria.
Más allá de su valor simbólico, el Trong Dong contará con hitos técnicos sin precedentes:
Techo retráctil: será el más grande del planeta, permitiendo eventos bajo cualquier condición climática.
Sostenibilidad: priorizará materiales ecológicos y soluciones de eficiencia energética de última generación.
Estándares de élite: el diseño cumple estrictamente con las normativas de la FIFA, la AFC y el Consejo Olímpico de Asia.
Será el estadio más grande del mundo
Trong Dong Stadium (Vietnam) – 135.000 asientos (en construcción).
Narendra Modi Stadium (India) – 132.000 asientos.
Rungrado 1st of May Stadium (Corea del Norte) – 114.000 asientos.
Se espera que el estadio esté finalizado para agosto de 2028, mientras que la Ciudad Deportiva Olímpica completa - que incluirá nuevas áreas urbanas y sistemas de transporte avanzado- se proyecta para 2035.
"Hanói tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de instituciones deportivas que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible y la integración internacional", reza el comunicado oficial del proyecto.
El objetivo final de las autoridades es claro: dotar al país de la infraestructura necesaria para presentar candidaturas sólidas para albergar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Al integrarse con el sistema de transporte regional, el estadio promete no solo ser un hito deportivo, sino un motor económico que impulsará el turismo y el desarrollo en el sur de la capital vietnamita.