Así será el estadio más grande del mundo con capacidad para 135 mil personas: cuánto costará

Estadio Vietnam El estadio se presentará como posible sede de mundiales y de Juegos Olímpicos.

Así será el estadio con capacidad para 135 mil personas

El diseño del estadio rinde homenaje a las raíces de la civilización vietnamita. Su estructura está inspirada en los tambores de bronce Dong Son, un símbolo antiguo que representa la longevidad y la fuerza comunitaria.

Más allá de su valor simbólico, el Trong Dong contará con hitos técnicos sin precedentes:

Techo retráctil: será el más grande del planeta, permitiendo eventos bajo cualquier condición climática.

Sostenibilidad: priorizará materiales ecológicos y soluciones de eficiencia energética de última generación.

Estándares de élite: el diseño cumple estrictamente con las normativas de la FIFA, la AFC y el Consejo Olímpico de Asia.

Estadio Vietnam El estadio será parte de una ciudad deportiva.

Será el estadio más grande del mundo

Trong Dong Stadium (Vietnam) – 135.000 asientos (en construcción). Narendra Modi Stadium (India) – 132.000 asientos. Rungrado 1st of May Stadium (Corea del Norte) – 114.000 asientos. Michigan Stadium (Estados Unidos) – 107.601 asientos. Beaver Stadium (Estados Unidos) – 106.572 asientos. Ohio Stadium (Estados Unidos) – 102.780 asientos. Kyle Field (Estados Unidos) – 102.733 asientos. Melbourne Cricket Ground (Australia) – 100.024 asientos. Camp Nou (España) – 99.354 asientos. FNB Stadium (Sudáfrica) – 94.736 asientos.

Se espera que el estadio esté finalizado para agosto de 2028, mientras que la Ciudad Deportiva Olímpica completa - que incluirá nuevas áreas urbanas y sistemas de transporte avanzado- se proyecta para 2035.

"Hanói tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de instituciones deportivas que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible y la integración internacional", reza el comunicado oficial del proyecto.

El objetivo final de las autoridades es claro: dotar al país de la infraestructura necesaria para presentar candidaturas sólidas para albergar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Al integrarse con el sistema de transporte regional, el estadio promete no solo ser un hito deportivo, sino un motor económico que impulsará el turismo y el desarrollo en el sur de la capital vietnamita.