Torneo Regional Amateur

Cuándo y adónde se jugará la final entre FADEP y La Amistad por el ascenso al Torneo Federal A

FADEP se coronó en la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur y para subir al Torneo Federal A debe jugar una final única ante La Amistad de Cipolletti.

FADEP ya tiene rival.

FADEP se coronó en la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur y está a un paso de subir al Torneo Federal A ya que debe jugar una final única ante La Amistad de Cipolletti.

El conjunto de Río Negro le ganó este domingo 3 a 0 a Boxing de Río Gallegos en la final de vuelta de la Zona Patagónica luego del empate 2 a 2 registrado en la ida.

La Amistad jugar&aacute; la final con FADEP por el ascenso.

Este martes se definirá el día, horarios y escenario de la definición por el ascenso aunque extraoficialmente circuló que las opciones serían La Pampa o San Luis.

Tras ganar la Zona Cuyo ante Estudiantes de San Luis (0-0 la ida y 3-0 la vuelta) FADEP está otra vez en las puertas del Federal A como estuvo en 2021 y perdió con Independiente de Chivilcoy.

Las finales para ascender al Torneo Federal A

  • FADEP vs. La Amistad de Cipolletti
  • Defensores de Puerto Vilelas vs. Juventud Unida de Gualeguaychú o Ben Hur de Rafaela
  • Ferro de General Pico o Racing de Olavarría vs. Escobar FC
  • Tucumán Central vs. General Paz Juniors o Central Argentino de La Banda

