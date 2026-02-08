Cuándo y adónde se jugará la final entre FADEP y La Amistad por el ascenso al Torneo Federal A

FADEP se coronó en la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur y está a un paso de subir al Torneo Federal A ya que debe jugar una final única ante La Amistad de Cipolletti.
El conjunto de Río Negro le ganó este domingo 3 a 0 a Boxing de Río Gallegos en la final de vuelta de la Zona Patagónica luego del empate 2 a 2 registrado en la ida.
Este martes se definirá el día, horarios y escenario de la definición por el ascenso aunque extraoficialmente circuló que las opciones serían La Pampa o San Luis.
Tras ganar la Zona Cuyo ante Estudiantes de San Luis (0-0 la ida y 3-0 la vuelta) FADEP está otra vez en las puertas del Federal A como estuvo en 2021 y perdió con Independiente de Chivilcoy.