Cuándo y adónde se jugará la final entre FADEP y La Amistad por el ascenso al Torneo Federal A

El conjunto de Río Negro le ganó este domingo 3 a 0 a Boxing de Río Gallegos en la final de vuelta de la Zona Patagónica luego del empate 2 a 2 registrado en la ida.

la amistad 1 La Amistad jugará la final con FADEP por el ascenso.

Este martes se definirá el día, horarios y escenario de la definición por el ascenso aunque extraoficialmente circuló que las opciones serían La Pampa o San Luis.