Gimnasia y Esgrima busca la recuperación ante Instituto en el Víctor Legrotaglie

El equipo de Ariel Broggi en su segundo partido como local intentará volver al triunfo y conseguir lo que hizo en el debut del torneo frente a Central Córdoba, donde se impuso por 1 a 0 en Santiago del Estero.

Así llega Instituto

Instituto viene de empatar 2 a 2 de local ante Lanús, en el estreno de la dupla técnica conformada por Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.

En los dos primeros partidos perdió 1 a 0 frente a Vélez como local y cayó por 2 a 1 ante Platense como visitante, resultados que generaron la salida del Gato Daniel Oldrá, el ex DT de Godoy Cruz.

concentrados Instituto.

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima e Instituto

El último enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima e Instituto se dio el 27 de julio del 2022, fue en el estadio Víctor Legrotaglie con triunfo del Lobo por 2 a 0, por la 26ª fecha la Primera Nacional.

Los goles los marcaron Oscar Garrido y Mario Galeano y al equipo lo dirigía Luca Marcogiuseppe. En ese conjunto actuaba Diego Mondino, que hoy está en el equipo que juega en Primera División.

Se han enfrentado en siete ocasiones, con tres triunfos para Gimnasia y Esgrima, dos de Instituto y dos empates.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gastón Lodico o Matías Gallardo, Gustavo Abregú y Alex Luna; Franco Jara y Nicolás Guerra. DT: Germán Martelotto- Daniel Jiménez.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora: 22.15.

TV: ESPN Premium.