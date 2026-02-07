Lluvia de silbidos contra dos jugadores de River: quíenes son

El partido se jugará a partir de las 20 hs, y el técnico Millonario plantea una serie de cambios pensando en el Matador. Es por eso mismo que Matías Viña regresa al lateral por izquierda y Lautaro Rivero a la saga central, sentando al chileno Paulo Díaz.

Por otro lado, la baja obligada de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro, le abrirá la puerta a Maximiliano Salas, quien tendrá la oportunidad de redimirse tras haber comenzado el año en el banco de suplentes de River.

maximilano-salas-river

Hasta el momento, el Millonario y el Matador están ocupando la segunda y tercera posición de la tabla de la Zona B del Torneo Apertura, siendo escoltas de Independiente Rivadavia, que se encuentra con puntaje ideal.

Uno que deberá seguir esperando su turno es Franco Armani, que termina de recuperarse de un desgarro, por lo que Marcelo Gallardo, en vez de colocar a Ezequiel Centurión en el arco de River, manteniendo al joven Santiago Beltrán.

Ezequiel Centurión - River

Chiflidos e insultos a dos jugadores de River en la previa

Dos de los jugadores convocados por Marcelo Gallardo fueron reprobados por la gente al momento de la presentación de las distintas pantallas que hay en la cancha de River. Se trata de dos jugadores cuestionados especialmente por su rendimiento, pero también por lo que costaron.

Estamos hablando del colombiano Kevin Castaño y el paraguayo Matías Galarza Fonda, dos de los jugadores Millonarios que más quedaron señalados por el torneo pasado y que hoy continúan en el plantel.

El volante cafetero viene con un rendimiento muy alterno, pero lo que los hinchas de River no le perdonan es que haya costado casi 20 miillones de dólares. Por otra parte, Galarza Fonda es criticado en su totalidad por su rendimiento, el cual para muchos, ha rondado lo "amateur".

Kevin-Castaño-River.jpg

Los dos jugadores son actualmente parte del banco de suplentes del partido de River contra Tigre, pero en lo que va del torneo, ninguno de ellos ha sumado minutos siendo alternativas para el Muñeco Gallardo. Ambos ponen en juego su lugar en el Mundial 2026 para sus respectivas selecciones.