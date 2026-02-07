Lo mejor del vóley llega a Pacífico: el Club General San Martín está listo para recibir a la Liga Nacional de Voleibol Femenino

"Nosotros jugamos la Liga Federal el año pasado en San Juan y salimos campeones. En el estadio estaban las autoridades nacionales de FEVA y nos felicitaron por el campeonato. Me dijeron que les habían hablado muy bien del club y les pregunté qué hacía falta para organizar una Liga Nacional de Vóley. Me dijeron que necesitaban dos canchas de competencia, comida y alojamiento. A partir de ahí, empezamos a armar la carpeta para la licitación", contó Carignano sobre el inicio del proceso de postulación. "Me reuní con el presidente de FEVA y propusimos que se jugara en el club Pacífico, y que toda la actividad se concetrara ahí. Presentamos la carpeta con la propuesta y finalmente nos avisaron que ganamos en septiembre", reveló el mandatario de Pacífico.

augusto carignano Augusto Carignano, presidente del Club General San Martín Pacífico. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Hicimos obras para tener todo en condiciones y dar un buen servicio a las jugadoras y espectadores. Compramos dos pisos que son los que exige la Liga para jugar y somos los únicos que tenemos ese tipo de suelo en Mendoza. Tiene los colores del club", agregó Augusto Carignano sobre el arduo trabajo que realizó la dirigencia en estos meses para brindar un espectáculo a la altura de Liga Nacional de Vóley Femenino.

La Federación Mendocina de Vóley colaboró con el Club General San Martín en el asesoramiento para poder organizar un evento de esta índole. "La Federación Mendocina de Vóley nos ha acompañado en todo lo que es la logística, en cómo organizar una Liga, en qué detalles tenemos que estar desde el punto deportivo, no desde lo económico. Pero, en lo organizacional y consejos, estuvieron. Para nosotros, que somos principiantes, es muy importante".

cancha La cancha nueva del club Pacífico. Foto: Gentileza.

Es la primera vez que el club Pacífico albergará un acontecimiento de esta magnitud en sus instalaciones desde que se disputó el Mundial de Básquet en 1990. Antes, el club fue sede del Mundial de Vóley de 1980. "A raíz de ese Mundial, se construyó el estadio Juan de Casas y después se jugó el Mundial de Básquet", expresó Carignano que lleva 3 años al frente de la institución y, en el 2025, renovó por tres años más. -"Para nosotros es nuestro juego olímpico, hace un año que nos preparamos para esto", confesó.

Además, el presidente contó que lo que buscan es promover el vóley a nivel provincial. Junto con Mauricio Sánchez, entrenador del plantel que disputará la Liga Nacional de Voleibol, se pusieron esa meta hace algún tiempo atrás. "Cuando yo lo llamé a Mauri para armar el vóley, más allá de todo lo que estamos viviendo ahora, pensamos un proyecto donde la idea era que llegáramos a estos niveles. No solo veíamos la posibilidad de que el club crezca en el vóley sino que siempre lo pensamos como aporte al vóley provincial en su conjunto. Si Pacífico compite solo, nos va a costar mucho más sostener una estructura a nivel del deporte. Nosotros siempre estamos tratando de apostar al vóley local, organizando torneos, invitando siempre a todos los clubes de Mendoza para que participen y crezca todo el vóley de la provincia", contó Augusto Carignano.

carignano pacifico Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

El femenino de Pacífico está listo para jugar la Liga Nacional de Voleibol Femenino

Pacífico ya tiene indumentaria nueva y cuenta los días para que se realice la apertura del certamen. Para el DT Mauricio Sánchez, la preparación para el torneo que está a punto de comenzar ha sido óptima.

mauricio sánchez dt Mauricio Sánchez, el entrenador del plantel del club Pacífico que participará de la Liga Nacional de Voleibol. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Venimos entrenando desde la primera semana de diciembre, trayendo refuerzos y completando el plantel. La preparación ha sido muy buena. El club nos ha provisto con todo para trabajar de la mejor manera y eso ha sido importante. Tenemos un equipo que aspira a competir y pelear por una de las dos plazas del ascenso", señaló a Diario UNO el entrenador del plantel. "Es la primera vez que competimos en Liga Nacional, el año pasado jugamos la Liga Federal y, como lo ganamos, eso nos habilitó a tener una plaza para esta competencia", relató.

El desafío representa jugar la Liga Nacional de Voleibol. "Es otro nivel, hay equipos con experiencia. Hay equipos que están hace varios años, otros que se han armado con jugadoras de la Liga Argentina y con jugadoras extranjeras. Pero la virtud nuestra es el grupo que hemos ido potenciando desde que llegaron las refuerzos. También tenemos presencia de jugadores de nuestro club con trayectoria, que han pasado por inferiores, selecciones y demás. También hay jugadoras de otros clubes de Mendoza que han venido a reforzarnos y que dan la talla de jugar este nivel. Estamos convencidos de que podemos dar que hablar".

liga nacional voley 2026 equipo pacifico El plantel de jugadoras que participará de la Liga Nacional de Voleibol Femenino.

Claves que hay que atender para disputar un torneo de esta magnitud. "La clave de jugar a este nivel y poder ser lo más competitivo posible es generar una estructura de equipo en la cual, no se note tanto la diferencia entre las titulares y las suplentes al momento de jugar. Que no varíe el ritmo ni la intensidad, puede ser una de las mayores fortalezas como equipo".

Rivales importantes a vencer. "Hay rivales que, en la previa, parecen más fuertes. Por ejemplo, Glorias de Buenos Aires, San Martín de Formosa, Tucumán y Gimnasia, Unión de Santa Fe, Banco Provincia, hay varios. Pero nosotros adentro de la cancha le queremos ganar a todos".

sanchez pacifico Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Cómo seguir la Liga Nacional de Voleibol Femenino en Mendoza

El 17 de febrero comenzarán a llegar los equipos de vóley femenino desde distintos puntos de la Argentina. Ese mismo día se llevará a cabo el acto de apertura por la tarde en las instalaciones de Av Perú. Más tarde, se jugará el partido inaugural entre el Club General San Martín y Ciudad de Nueva de Jujuy.

Los días consiguientes se disputará la fase regular entre los 18 equipos participantes, divididos en dos zonas de nueve cada una. A partir del 26 de febrero, los conjuntos mejores ubicados en la tabla competirán en la zona campeonato, y aquellos que tengan menor puntaje participarán en la zona permanencia. De la fase de playoffs saldrá el campeón del 2026 que, junto a otro equipo, obtendrá una plaza para jugar la Liga Argentina de Vóley categoría A1.

liga nacional voley 2026 Los equipos de Argentina que participarán de la Liga Nacional de Voleibol Femenino.

Además, se van a repartir premios para la mejor jugadora de cada partido y, al finalizar el certamen, la jugadora distinguida de todo el torneo se llevará un trofeo como reconocimiento a su desempeño en la cancha. La FEVA repartirá en premios un monto total de 8 millones de pesos para los primeros cuatro puestos: 4 millones de pesos para el campeón, 2 millones para el subcampeón, 1.2 millones el tercero y 800 mil para el cuarto puesto.

Los partidos se van a transmitir a través de la cuenta oficial de Youtube del Club San Martín y se van a informar todos los resultados y datos del torneo por las redes sociales del club (@sanmartinpacifico).

Venta de entradas

La venta de entradas comenzó el 5 de febrero. Aquellos que deseen asistir a la Liga Nacional de Voleibol Femenino tienen la chance de optar por comprar populares o palcos, abonos para la primera fase o fase de playoffs, también puede adquirirse el abono completo para toda la Liga a través de la aplicación Global Fan. Además, el club ofrecerá la venta de taquilla por día para ver los partidos y la opción de comprar el abono para todo un día para que así puedan verse los ocho partidos que se jugarán cada jornada.