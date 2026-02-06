La Vuelta de Mendoza prepara su edición número 50 y fue presentada oficialmente

En el estadio Malvinas Argentinas se llevó a cabo la presentación oficial de la 50 edición de la Vuelta de Mendoza que comenzará el próximo jueves 12 de febrero con el prólogo en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.
En el estadio Malvinas Argentinas se llevó a cabo la presentación oficial de la 50 edición de la Vuelta de Mendoza que comenzará el próximo jueves 12 de febrero con el prólogo en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.
La presentación contó con la participación del subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone, director de Alto Rendimiento Mauricio Ginestar y el Comisario General de la Prueba, Jorge Morgante, entre otras autoridades, representantes de equipos y medios de comunicación.
"No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Decimos siempre que es "La más argentina de las vueltas" y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. En la pandemia, a pesar de las críticas, dijimos, "la vuelta se hace por lo que significa en toda la provincia". No tiene la gran visibilidad del fútbol, pero cuando uno recorre en la provincia con estos ciclistas que son deportistas de elite, ve el apoyo popular que tienen y la exigencia es impresionante", destacó Chiapetta.
Del 12 al 22 de febrero, la competencia más emblemática del ciclismo de ruta argentino vuelve a recorrer los caminos de la provincia en una edición histórica ya que celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión, consolidándose como una de las carreras más importantes del país.
La competencia reunirá a equipos de Mendoza, distintas provincias del país y delegaciones invitadas de Perú, Chile y Brasil, entre otros: "Son 120 corredores y habrá 5 equipos de afuera, de Francia, Bolivia, Chile y Brasil, entre otros".
Serán 10 etapas de máxima exigencia, con recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, con la emblemática subida al Cristo Redentor y el regreso de la trepada a la Cruz del Paramillo.
El recorrido está sujeto a modificaciones por motivos de fuerza mayor.