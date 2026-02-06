La Vuelta de Mendoza prepara su edición número 50 y fue presentada oficialmente

La presentación contó con la participación del subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone, director de Alto Rendimiento Mauricio Ginestar y el Comisario General de la Prueba, Jorge Morgante, entre otras autoridades, representantes de equipos y medios de comunicación.

vuelta mendoza 2 La 50ma. Vuelta de Mendoza tuvo su presentación oficial.

"No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Decimos siempre que es "La más argentina de las vueltas" y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. En la pandemia, a pesar de las críticas, dijimos, "la vuelta se hace por lo que significa en toda la provincia". No tiene la gran visibilidad del fútbol, pero cuando uno recorre en la provincia con estos ciclistas que son deportistas de elite, ve el apoyo popular que tienen y la exigencia es impresionante", destacó Chiapetta.