Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina: cuándo empiezan y dónde verlos

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con la participación de Argentina entre más de 90 países, se llevarán a cabo en Italia y tendrán su ceremonia de apertura este viernes 6 de febrero en el Estadio San Siro, en Milán.
Aunque habrá pruebas preliminares desde este miércoles 4, las competencias se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero día en el que se realizará el acto de clausura en la Arena de Verona.
Italia, más precisamente las ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo, recibirán a unos 2.900 deportistas de más de 90 países que competirán en 116 pruebas de 8 deportes y 16 disciplinas. Las novedades destacadas será el debut del esquí de montaña (skimo) con el sprint masculino, sprint femenino y relevo mixto.
Además, habrá un nuevo evento en esquí alpino denominado team combined en el que competirán equipos mixtos de downhill y slalom.
El Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó los derechos exclusivos a Claro Sports para Argentina y varios países de Latinoamérica.
Se puede ver por Claro Sports a través de Flow, Telecentro, DirecTV y otros operadores; también por streaming y digital en el sitio web oficial: clarosports.com (con señal en vivo 24/7 durante los Juegos).
También se puede ver por la app oficial y canal de YouTube de Claro Sports con transmisiones en vivo y highlights. Otra opción limitada es Olympic Channel (Olympics.com).
El Comité Olímpico Argentino confirmó a 8 atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, la mayor delegación desde Turín 2006.
El equipo competirá en esquí alpino con Francesca Baruzzi, Nicole Begue y Tiziano Gravier.
En esquí de fondo, la delegación estará integrada por Agustina Groetzner, Nahiara Díaz, Franco Dal Farra y Mateo Sauma.
La nómina se completa con Verónica Ravenna, la atleta más experimentada del equipo. Especialista en luge, disputará sus terceros Juegos Olímpicos. Nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Canadá, es una referencia histórica del deporte de hielo argentino.
Aunque la sede fue adjudicada a Milán y Cortina, los Juegos de Invierno 2026 son los más distribuidos geográficamente en la historia y se han vendido 1.200.000 tickets.
Milán (deportes sobre hielo y ceremonias)
Cortina d'Ampezzo (deportes de montaña y sliding)
Otras sedes