Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina: cuándo empiezan y dónde verlos

Además, habrá un nuevo evento en esquí alpino denominado team combined en el que competirán equipos mixtos de downhill y slalom.

vonn Lindsay Vonn se lesionó, pero estará en los juegos.

Las 16 disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Esquí alpino

Biatlón

Bobsleigh

Esquí de fondo

Combinada nórdica

Curling

Patinaje artístico

Freestyle Skiing

Hockey sobre hielo

Luge

Salto de esquí

Skeleton

Esquí de montaña (es su debut olímpico)

Snowboard

Patinaje de velocidad

Patinaje de velocidad en pista corta (short track)

Cómo ver por TV los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó los derechos exclusivos a Claro Sports para Argentina y varios países de Latinoamérica.

juegos olimpicos 1

Se puede ver por Claro Sports a través de Flow, Telecentro, DirecTV y otros operadores; también por streaming y digital en el sitio web oficial: clarosports.com (con señal en vivo 24/7 durante los Juegos).

También se puede ver por la app oficial y canal de YouTube de Claro Sports con transmisiones en vivo y highlights. Otra opción limitada es Olympic Channel (Olympics.com).

El equipo argentino en Milán - Cortina 2026

El Comité Olímpico Argentino confirmó a 8 atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, la mayor delegación desde Turín 2006.

El equipo competirá en esquí alpino con Francesca Baruzzi, Nicole Begue y Tiziano Gravier.

En esquí de fondo, la delegación estará integrada por Agustina Groetzner, Nahiara Díaz, Franco Dal Farra y Mateo Sauma.

La nómina se completa con Verónica Ravenna, la atleta más experimentada del equipo. Especialista en luge, disputará sus terceros Juegos Olímpicos. Nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Canadá, es una referencia histórica del deporte de hielo argentino.

Los escenarios de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Aunque la sede fue adjudicada a Milán y Cortina, los Juegos de Invierno 2026 son los más distribuidos geográficamente en la historia y se han vendido 1.200.000 tickets.

Milán (deportes sobre hielo y ceremonias)

Estadio San Siro (Giuseppe Meazza): Ceremonia de Apertura.

Milano Ice Skating Arena (Mediolanum Forum): Patinaje artístico y short track.

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (PalaItalia): Hockey sobre hielo.

Rho Fiera Milano / otras arenas: Patinaje de velocidad y hockey adicional.

juegos olimpicos

Cortina d'Ampezzo (deportes de montaña y sliding)

Olympia delle Tofane: Esquí alpino (principalmente femenino).

Stadio Olimpico del Ghiaccio: Curling.

Pista de bob, luge y skeleton (Cortina Sliding Centre): Bobsleigh, luge y skeleton.

Otras sedes