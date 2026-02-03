Tras coquetear con River, la joyita de Vélez fue presentado en su nuevo equipo

Décadas atrás se decía que para que un jugador pueda ser vendido al exterior a un buen precio, si o si tenía que pasar por River Plate o Boca Juniors. Sin embargo, con la globalización y con el crecimiento de los clubes de Argentina esa primicia desapareció: es así que Vélez Sarsfield directamente negoció con un importante equipo de Europa.
De esta manera, Maher Carrizo llegó a Países Bajos para estampar su firma y ser presentado en el Ajax, equipo que pagó una millonaria cifra para hacerse con los servicios del jugador de 19 años.
Vélez consiguió una cifra millonaria
Los números que envuelven el traspaso del ex jugador a Vélez al Ajax tiene detalles que dejan muy bien parado al conjunto de Liniers de cara a una futura venta:
Venta inicial: Ajax adquirió el 50% del pase por siete millones de euros.
Cláusula: el equipo europeo cuenta con una opción de casi seis millones de euros por otro 40% adicional.
Futura venta: Vélez conserva el 10% del pase, apostando a una futura transferencia a una liga aún más competitiva.
Además, trascendió que Carrizo decidió cederle el 15% que le correspondía por la transferencia a Vélez, por lo que le otorgó al equipo de Liniers un millón de dólares.
La joyita de Vélez fue presentado en su nuevo equipo
El Ajax presentó oficialmente a Maher Carrizo con una producción digna del cine clásico ya que con la imagen en blanco y negro el ex Vélez mostró el tatuaje que cubre por completo su espalda: "Es la mitad de un león y la mitad de la cara de Jesús por guerrero, por fuerte y por luchar siempre".
La publicación está titulada con "Encantado, Maher Mauricio Carrizo", mientras que en el video el delantero explicó detalles de su juego: "Me gusta el uno contra uno, encarar al rival, enganchar y patear".
El santiagueño de 19 años (cumple 20 el 19 de febrero) publicó un emotivo video donde se despidió del hincha de Vélez: "Hoy me toca despedirme de una etapa muy importante de mi vida. Después de más de 10 años en este club que fue mi casa, solo tengo palabras de agradecimiento".
En el mensaje de Instagram el delantero continuó: "Gracias a la gente de Vélez, que siempre estuvo presente, en las buenas y en las difíciles, brindándome su apoyo y su cariño. Gracias a todos los empleados del club, a los delegados, al cuerpo médico, kinesiólogos y utileros, que con su trabajo diario y compromiso me acompañaron siempre y me hicieron sentir respaldado en cada momento".
Gracias también a los cuerpos técnicos y entrenadores que confiaron en mí y me ayudaron a crecer, y a mis compañeros, por el día a día, el esfuerzo compartido, las charlas, las risas y por defender juntos estos colores", escribió el joven que continuará su carrera en Ajax.
Maher Carrizo se mostró reflexivo y esperanzado: "Fueron años muy lindos, llenos de aprendizajes, esfuerzo y muchas alegrías que voy a llevar conmigo para siempre. Hoy me toca cambiar de destino y encarar un nuevo desafío, pero el amor por estos colores jamás se va a olvidar".
Y concluyó: "No es un adiós, es un hasta luego. Estoy seguro de que nuestros caminos volverán a cruzarse. Gracias por todo, mi Fortín querido".