Fue figura en el Deportivo Maipú en la Primera Nacional y hoy el mendocino es de los más cotizados en Paraguay

Deportivo-Maipú-Riestra-3.jpg El Deportivo Maipú en una final que dejó un sabor amargo. Foto: Marcelo Aguilar

Fue figura en el Deportivo Maipú y hoy brilla en Paraguay

Uno de los jugadores que se destacó en la campaña del 2023 del Deportivo Maipú fue Agustín Manzur, mediocampista mendocino de 25 años que actualmente se desempeñan en Guaraní de Paraguay, donde ganó la titularidad y el corazón de los hinchas.

Además de defender los colores del Aborigen, fue convocado por la Selección de Palestina debido a su ascendencia debutando oficialmente en junio de 2025 en un partido contra Kuwait por las Eliminatorias Asiáticas rumbo al Mundial 2026. Finalmente, el conjunto palestino no logró sacar el boleto a la cita máxima del fútbol.

Agustín Manzur Deportivo Maipú.jpg Agustín Manzur fue fundamental en la pelea por el ascenso del Deportivo Maipú.

Es recordado en calle Vergara como uno de los pilares del equipo que alcanzó la final del Reducido en 2023 que enfrentó al Deportivo Maipú con el Deportivo Riestra. Antes de su exitoso paso por el Cruzado, surgió de las inferiores de Godoy Cruz, donde debutó en Primera División.

El ex Deportivo Maipú es uno de los jugadores más cotizados en Paraguay

Tras llegar cedido en 2024, el club paraguayo fichó a Agustín Manzur de forma definitiva en enero de 2025, con un contrato que lo vincula hasta 2027. Su alto rendimiento elevó considerablemente su cotización, ubicándolo actualmente en el podio de los jugadores más valiosos del fútbol guaraní.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el ranking es liderado por Lucas Quintana, el defensor de 21 años de Cerro Porteño, tasado en 4,3 millones de dólares.

En la segunda posición se encuentra su compañero de zaga, Matías Pérez (26), valuado en 3,02 millones de dólares. Juntos conforman la defensa más cara de Paraguay, con un valor conjunto que alcanza los 7,3 millones.

Agustín Manzur - Guaraní

El tercer puesto del prestigioso escalafón le pertenece a Agustín Manzur. El ex volante del Deportivo Maipú está valuado en 2,71 millones de dólares, un hito que refleja su crecimiento internacional y jerarquiza su paso por el fútbol extranjero.