La misteriosa especie de ave que recoge huesos y tarda más de 10 años en reproducirse

En cada rincón del mundo existen especies de animales con ciclos de vida sorprendentes, pero pocas son tan singulares como el quebrantahuesos, un ave majestuosa que no solo destaca por su apariencia imponente, sino también por un dato que asombra a los científicos: puede tardar más de 10 años en reproducirse por primera vez.
Esta característica lo convierte en una de las aves con madurez reproductiva más lenta del planeta, y también en una de las más vulnerables actualmente. Te contamos todos los detalles al respecto.
Quebrantahuesos: la especie de ave que recoge huesos y tarda más de 10 años en reproducirse
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus, que significa buitre o águila barbado) es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae que habita principalmente en zonas montañosas de Europa, Asia y África.
Es fácilmente reconocible por su gran envergadura, por su aspecto elegante, su “barba” de plumas oscuras bajo el pico, su vuelo silencioso sobre acantilados y cumbres. A diferencia de otros buitres, tiene una dieta muy particular que lo hace único.
En este caso, el nombre quebrantahuesos no es casualidad. Esta especie es famosa porque se alimenta casi exclusivamente de huesos, algo extraordinario en el reino animal. Para conseguirlos, realiza un comportamiento increíble toma huesos grandes con sus garras, vuela a gran altura, los deja caer sobre rocas, espera a que se rompan, luego consume los fragmentos y la médula.
Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del quebrantahuesos es su lento proceso de maduración. Los expertos señalan que puede tardar entre 8 y 12 años en alcanzar la madurez sexual completa.
Esto ocurre por varias razones, primero porque es una especie longeva, necesita experiencia para sobrevivir en ambientes extremos, requiere territorios amplios y estables, forma parejas duraderas, a veces de por vida y lla reproducción implica un enorme esfuerzo energético. Por eso, no es un ave que se reproduzca rápidamente como otras especies.
Además, el quebrantahuesos sufre actualmente pérdida de hábitat, envenenamiento indirecto, escasez de alimento e impacto humano en zonas montañosas. De hecho en muchos países europeos estuvo al borde de la extinción, aunque hoy existen programas de reintroducción y conservación. Su reproducción tardía lo hace especialmente vulnerable, si mueren adultos, reemplazarlos puede tomar décadas.
Características generales de esta ave
- Su nombre científico Gypaetus barbatus hace alusión a su aspecto corporal (del griego “Gyps”: buitre y “aetos”: águila y del latín “barbatus” debido a la barba que sobresale bajo su pico)
- Posee ojos rodeados de un anillo esclerótilo de color rojo. Desde los ojos se extiende un antifaz negro hasta la base del pico, donde aparecen unas filoplumas (barbas).
- La cola tiene forma de cuña o rombo y los tarsos están cubiertos de plumas.
- El quebrantahuesos es un ave carroñera especializada en la alimentación de restos óseos.
- Su peso puede variar entre 4.5 y 7 kg.
- Época de apareamiento: noviembre, diciembre.
- Puesta de huevos: de diciembre a febrero.