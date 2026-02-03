La misteriosa especie de ave que recoge huesos y tarda más de 10 años en reproducirse

ave quebrantahuesos (1) Esta ave rapaz ha pasado de 30 a más de 1.000 ejemplares en sólo 20 años, a pesar de las nuevas amenazas que ponen en peligro su supervivencia.

Es fácilmente reconocible por su gran envergadura, por su aspecto elegante, su “barba” de plumas oscuras bajo el pico, su vuelo silencioso sobre acantilados y cumbres. A diferencia de otros buitres, tiene una dieta muy particular que lo hace único.

En este caso, el nombre quebrantahuesos no es casualidad. Esta especie es famosa porque se alimenta casi exclusivamente de huesos, algo extraordinario en el reino animal. Para conseguirlos, realiza un comportamiento increíble toma huesos grandes con sus garras, vuela a gran altura, los deja caer sobre rocas, espera a que se rompan, luego consume los fragmentos y la médula.

Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del quebrantahuesos es su lento proceso de maduración. Los expertos señalan que puede tardar entre 8 y 12 años en alcanzar la madurez sexual completa.

Esto ocurre por varias razones, primero porque es una especie longeva, necesita experiencia para sobrevivir en ambientes extremos, requiere territorios amplios y estables, forma parejas duraderas, a veces de por vida y lla reproducción implica un enorme esfuerzo energético. Por eso, no es un ave que se reproduzca rápidamente como otras especies.

ave quebrantahuesos (2) Pueden vivir hasta 40 años de edad.

Además, el quebrantahuesos sufre actualmente pérdida de hábitat, envenenamiento indirecto, escasez de alimento e impacto humano en zonas montañosas. De hecho en muchos países europeos estuvo al borde de la extinción, aunque hoy existen programas de reintroducción y conservación. Su reproducción tardía lo hace especialmente vulnerable, si mueren adultos, reemplazarlos puede tomar décadas.

Características generales de esta ave