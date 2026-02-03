Cuándo juega FADEP la segunda final de la Región Cuyo del Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis

Fadep uno Este sábado se volverán a ver las caras FADEP y Estudiantes de San Luis.

El equipo de Diego Pozo, que en el partido de ida igualó sin goles ante el elenco puntano, con un triunfo en su cancha ante el Albiverde se quedará con la Región Cuyo. En caso de empate en el resultado global, habrá penales para definir el ganador.

Diego Pozo, entrenador de FADEP, no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante Estudiantes, en San Luis.