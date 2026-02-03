Cuándo juega FADEP la segunda final de la Región Cuyo del Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis

FADEP jugará la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur frente a Estudiantes de San Luis, en calidad de local. El encuentro tendrá lugar este sábado 7 de febrero desde las 18. El equipo de Russell, el representante mendocino, está a dos partidos de dar el gran salto al Federal A.
El equipo de Diego Pozo, que en el partido de ida igualó sin goles ante el elenco puntano, con un triunfo en su cancha ante el Albiverde se quedará con la Región Cuyo. En caso de empate en el resultado global, habrá penales para definir el ganador.
Diego Pozo, entrenador de FADEP, no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante Estudiantes, en San Luis.
En definitiva serían los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener.
Con quién jugará FADEP si gana la Región Cuyo
FADEP si gana la Zona Cuyo jugará por el ansiado ascenso al Federal A, que será a un partido con otro equipo de la Zona Patagónica -que saldrá de la final que disputarán Boxing de Río Gallegos y la Amistad de Cipolletti- en cancha neutral. En el partido de ida igualaron 2 a 2 en Río Gallegos y la revancha se jugará en Cipolletti.
El ganador logrará una de las cuatro plazas que entrega el certamen para llegar a la tercera división del fútbol argentino.