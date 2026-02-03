Luis Sequeira tras su vuelta a Independiente Rivadavia: "Se dijeron muchas cosas que no son verdad"

El volante Luis Sequeira habló tras su regreso a Independiente Rivadavia. El jugador llega procedente de Talleres de Córdoba, donde no le fue bien.
"Estoy muy contento de volver, de estar acá, el tiempo que estuve acá fue como mi casa y me trataron bien, así que estoy poniéndome a punto para volver y devolverle el cariño a la gente adentro de la cancha", comenzó el diálogo Sequeira con Diario UNO.
"Siempre estuve atento a todo lo que hacía la Lepra, por ahí se dijeron muchas cosas que no son verdad, si hubiese pasado eso yo no estaría acá, quiero agradecerle al cuertpo técnico, a mis compañeros y a los dirigentes que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté acá, como lo hice yo, así que estamos felices", añadió el jugador.
Luego fue consultado por la clasificación de la Lepra a la Copa Libertadores. "Los chicos hicieron un trabajo muy grande, un esfuerzo muy grande y pudieron llevar al club a lo más alto como siempre buscamos; no me tocó estar, pero estoy muy feliz por los compañeros que lo lograron, por el cuerpo técnico, es una competición muy linda la Libertadores, hay que prepararse y ponerse a punto para eso", tiró el Gordo, que le aportará buen manejo de pelota y pausa al Azul del Parque.
El buen jugador estuvo a préstamo en Independiente Rivadavia entre julio de 2024 y junio de 2025. En la "Lepra" mendocina anduvo muy bien, donde sumó 3 goles y 2 asistencias en 36 partidos. El último semestre lo pasó en Talleres, donde no pudo afianzarse tras volver de la cesión en el elenco leproso.