Luis Sequeira tras su vuelta a Independiente Rivadavia: "Se dijeron muchas cosas que no son verdad"

Luego fue consultado por la clasificación de la Lepra a la Copa Libertadores. "Los chicos hicieron un trabajo muy grande, un esfuerzo muy grande y pudieron llevar al club a lo más alto como siempre buscamos; no me tocó estar, pero estoy muy feliz por los compañeros que lo lograron, por el cuerpo técnico, es una competición muy linda la Libertadores, hay que prepararse y ponerse a punto para eso", tiró el Gordo, que le aportará buen manejo de pelota y pausa al Azul del Parque.

La llegada del mediocampista de 23 años fue una buena noticia para el elenco orientado por Alfredo Berti. El volante se sumó a préstamo por un año.

luis-sequeira2 Luis Sequeiura se saca fotos con los hinchas azules. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El buen jugador estuvo a préstamo en Independiente Rivadavia entre julio de 2024 y junio de 2025. En la "Lepra" mendocina anduvo muy bien, donde sumó 3 goles y 2 asistencias en 36 partidos. El último semestre lo pasó en Talleres, donde no pudo afianzarse tras volver de la cesión en el elenco leproso.

La palabra de Luis Sequeira: