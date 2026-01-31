Cómo vuelve Luis Sequeira a Independiente Rivadavia y qué le puede aportar a Alfredo Berti

Luis Sequeira vuelve al lugar en el que fue feliz. Fue en Independiente Rivadavia donde sacó su mejor versión, esa de botines negros y medias bajas, de panorama, pausa y asistencia. Alfredo Berti dio el visto bueno porque sabe que, cuando se lo propone, el mediocampista es diferente. Ahora, la pelota la tiene él, como más le gusta.

¿Qué puede darle Luis Sequeira a Independiente Rivadavia?

La confección del plantel actual de Independiente Rivadavia no tiene un jugador de las características de Luis Sequeira. Enganche clásico, el Gordo puede darle esa pausa que a veces le escasea a una Lepra de ataques bien directos.

El dueto con Sebastián Villa puede tener una segunda vuelta, al igual que posibles sociedades con jugadores de pies sensibles como Gonzalo Ríos y Matías Fernández.

Está claro que la idea de Alfredo Berti es la de un equipo más vertical pero siembre es bienvenida una variante de este estilo.

luis-sequeira-talleres

¿Cómo llega Luis Sequeira a Independiente Rivadavia?

Luis Sequeira salió a Talleres de Córdoba, club en donde arrancó a jugar profesionalmente. En la T estuvo un semestre, arrancando con mucha acción pero terminó con pocos minutos: jugó 8 partidos y estuvo 9 entre suplencias y no citaciones.

En su estadía cordobesa marcó un gol, justo en su estreno contra San Lorenzo.