Independiente Rivadavia confirmó a un nuevo refuerzo: un talentoso volante

Sequeira subió una historia a Instagram confirmando su vuelta al club del Parque. El jugador compartió una imagen subiendo al avión y con la etiqueta de "Ciudad de Mendoza".

luis-sequeira-redes Luis Sequeira sumó una historia a Instagram anunciando su viaje a Mendoza.

El buen jugador estuvo a préstamo en Independiente Rivadavia entre julio de 2024 y junio de 2025. En la "Lepra" mendocina anduvo muy bien, donde sumó 3 goles y 2 asistencias en 36 partidos. El último semestre lo pasó en Talleres, donde no pudo afianzarse tras volver de la cesión en el elenco leproso.

Sequeira llega al equipo campeón de la Copa Argentina 2025 tras ser apartado de la T por problemas de conducta. Así lo reflejaron los medios cordobeses.

Así Sequeira se sumará a un plantel que vine de concretar un logro histórico en el 2025, con la conquista de la Copa Argentina, algo que le posibilitó clasificarse a la Copa Libertadores de América 2026, un hito para la institución.

Los refuerzos de Independiente Rivadavia