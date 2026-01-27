Independiente Rivadavia confirmó a un nuevo refuerzo: un talentoso volante

Independiente Rivadavia concretó la vuelta de un talentoso jugador, que se sumará en las próximas horas al equipo orientado por Alfredo Berti. Se trata de Luis Sequeira, quien llega proveniente de Talleres de Córdoba.
Independiente Rivadavia confirmó el regreso de un talentoso jugador. En las próximas horas el futbolista se sumará al equipo orientado por Alfredo Berti
Independiente Rivadavia concretó la vuelta de un talentoso jugador, que se sumará en las próximas horas al equipo orientado por Alfredo Berti. Se trata de Luis Sequeira, quien llega proveniente de Talleres de Córdoba.
La dirigencia de la Lepra confirmó la noticia sobre la llegada del mediocampista de 23 años, que se suma a préstamo por un año.
Hace un par de días el Azul del Parque sumó al delantero Alessandro Riep, de 22 años, quien llegó procedente de Audax Italiano de Chile y firmó un contrato a préstamo por un año, con opción de compra.
Sequeira subió una historia a Instagram confirmando su vuelta al club del Parque. El jugador compartió una imagen subiendo al avión y con la etiqueta de "Ciudad de Mendoza".
El buen jugador estuvo a préstamo en Independiente Rivadavia entre julio de 2024 y junio de 2025. En la "Lepra" mendocina anduvo muy bien, donde sumó 3 goles y 2 asistencias en 36 partidos. El último semestre lo pasó en Talleres, donde no pudo afianzarse tras volver de la cesión en el elenco leproso.
Sequeira llega al equipo campeón de la Copa Argentina 2025 tras ser apartado de la T por problemas de conducta. Así lo reflejaron los medios cordobeses.
Así Sequeira se sumará a un plantel que vine de concretar un logro histórico en el 2025, con la conquista de la Copa Argentina, algo que le posibilitó clasificarse a la Copa Libertadores de América 2026, un hito para la institución.