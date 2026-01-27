La marca de hamburguesas más reconocida de Argentina está en caída libre

El frigorífico Pico pagó el precio de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma de las exportaciones que impactó de lleno en el sector, sobre todo el que abastece tanto al mercado local como al externo.

Que pasara de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50 constituye una radiografía de la situación actual que lo llevó a adoptar la drástica medida.

Le cupieron las generales de la retracción de las exportaciones de carnes durante 2025 de un 7,3%, con una contracción dominante de los envíos a China principal destino del producto nacional del 12,3%.

Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, sus ingresos se vieron comprometidos.

En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo.

La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

Hamburguesa Paty, un ícono de la comida rápida

El uso popular que se le dio a la marca Paty la convirtió en genérica para identificar la carne de hamburguesa, a menudo servida "entre panes".

Fue pionera en el mercado argentino de hamburguesas, introducida por la empresa Quickfood en los años 60.

Su nombre viene del término inglés "beef patty" (medallón de carne).

Fue una iniciativa de Ernesto Tito Lowenstein, Luis Juan Bameule y José Moché, cuando tenían no más de 30 años, que decidieron fundar Quickfood e industrializar la carne.

Fue con Tomás Bameule, el nieto del fundador ya trabajando en la empresa, que Luis Miguel Bameule decidió en 2007 vender Quickfood y Paty pasó a ser propiedad de la brasileña Marfrig que, aunque desde 2018 son nuevamente los dueños, luego en 2012 se la vendió a BRF, otra corporación brasileña de alimentos presente en 117 países.

Hamburguesa Paty: caída de ventas y muchas dificultades financieras

Los gremios del sector advierten que la crisis se extiende a buena parte de la industria frigorífica del país, afectada por costos crecientes, caída de la demanda y dificultades financieras.

El frigorífico Pico se convirtió en uno de los casos más emblemáticos por su peso histórico y simbólico dentro del negocio de la carne.

Trascendió que solo con el Banco de La Pampa mantiene una deuda cercana a los $9.000 millones, a lo que el Banco Central sumó un dato alarmante: registra más de mil cheques rechazados, lo cual desnuda falta de liquidez y que atraviesa problemas para cumplir con sus compromisos corrientes.

El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, aseguró que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de la zona y de la vecina localidad de Eduardo Castex, lo que genera un efecto dominó sobre la economía local.

La compañía informó a sus trabajadores que abonará una suma de $500.000 por el mes en curso y entregará la carne semanal correspondiente, medida que buscaría aliviar parcialmente la situación de los empleados suspendidos.

Fuente: noticiasargentinas.com