Las hamburguesas de lentejas son una de las recetas que ganan cada vez más terreno en la cocina casera por sus propuedades nutritivas y su perfil saludable. Esta opción vegetariana es, además, económica y perfecta para reducir el consumo de carne.
Opción vegetariana
Cómo hacer Hamburguesas de lentejas: la receta casera y vegetariana con 6 ingredientes
Las hamburguesas de lentejas son una de las mejores recetas para comer saludable. Se trata de una opción vegetariana llena de nutrientes
Este tipo de legumbres aporta proteínas vegetales, hierro, fibra y minerales esenciales, por lo que son una alternativa saludable a las clásicas hamburguesas. Se trata de una receta que genera saciedad y aporta energía para la rutina diaria, especialmente paralos días más fríos del año.
Con qué acompañar las hamburguesas de lenteja
Para obtener una comida saludable y completa, puedes combinar las hamburguesas de lentejas con tu ensalada de preferencia, que puede ser de tomate, zanahoria u hojas verdes.
Pero el secreto de los nutricionistas es acompañarlas también con huevo duro, para obtener una ración con todos los nutrientes esenciales.
Receta de hamburguesas de lentejas
Ingredientes:
- 2 tazas de lentejas
- 2 huevos
- 1 cebolla picada
- 1 zanahoria rallada
- 1 diente de ajo picado
- Sal y pimienta a gusto
Cómo preparar hamburguesas de lentejas: la receta paso a paso
- Para empezar, deja las lentejas en remojo durante toda la noche, aunque puedes dejarlas por 1 hora. Si no dispones de ese tiempo, usa lentejas de lata.
- Luego, hierve las lentejas en una olla con agua durante 40 minutos, hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y déjalas enfriar.
- A continuación, en un bowl aparte, coloca la cebolla, la zanahoria y el ajo picados. Añade las lentejas y mezcla bien. También, suma los huevos e integra con una minipimer o licuadora.
- Con una cuchara, forma bollos y achátalos para darles forma de hamburguesa. Puedes usar harina para que no se te pegoteen las manos.
- Finalmente, cuando tengas todas las hamburguesas de lenteja armadas, cocínalas en el horno o a la plancha por alrededor de 15 minutos de cada lado.