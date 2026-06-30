Cómo hacer Hamburguesas de lentejas: la receta casera y vegetariana con 6 ingredientes

Este tipo de legumbres aporta proteínas vegetales, hierro, fibra y minerales esenciales, por lo que son una alternativa saludable a las clásicas hamburguesas. Se trata de una receta que genera saciedad y aporta energía para la rutina diaria, especialmente paralos días más fríos del año.

Con qué acompañar las hamburguesas de lenteja

Para obtener una comida saludable y completa, puedes combinar las hamburguesas de lentejas con tu ensalada de preferencia, que puede ser de tomate, zanahoria u hojas verdes.