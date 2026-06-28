Tortilla de espinaca saludable: la receta en sartén, con 6 ingredientes y para incluir en la dieta

Además, la tortilla de espinaca se cocina en sartén, por cinco minutos de cada lado, y lleva pocos ingredientes: huevos, cebolla, queso rallado y condimentos.

Por su combinación de sabores y texturas, esta receta queda muy gustosa, tierna y esponjosa. Si quieres, puedes acompañarla de una ensalada con caráctes, como la salsa criolla.