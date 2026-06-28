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Tortilla de espinaca saludable: la receta en sartén, con 6 ingredientes y para incluir en la dieta

¿Buscás una receta fácil y saludable para tu dieta? Descubrí cómo preparar una deliciosa tortilla de espinaca en sartén

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La tortilla de espinaca es una de las mejores recetas para incluir en la dieta.

La tortilla de espinaca es una de las mejores recetas para incluir en la dieta.

La tortilla de espinaca es una de las mejores recetas para preparar en momentos de apuro y cuando se quiere comer saludable, sin romper la dieta. Esta comida tiene un perfil nutritivo, un sabor exquisito y una versatilidad para acompañar otros platos.

Además, la tortilla de espinaca se cocina en sartén, por cinco minutos de cada lado, y lleva pocos ingredientes: huevos, cebolla, queso rallado y condimentos.

Por su combinación de sabores y texturas, esta receta queda muy gustosa, tierna y esponjosa. Si quieres, puedes acompañarla de una ensalada con caráctes, como la salsa criolla.

Receta para hacer tortilla de espinaca

Ingredientes:

  • 1 atado de espinaca
  • 1 cebolla
  • 1 ajo
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • Queso rallado de preferencia (opcional)

Cómo preparar la receta de tortilla de espinaca, paso a paso

  1. Primero, lava bien la espinaca y pícala en porciones pequeñas. Luego, sin secarla ni escurrirla, colócala en una olla seca y cocina a fuego mínimo con la tapa puesta por 5 minutos. Reserva.
  2. Por otro lado, pica la cebolla bien fina con el ajo y saltéa ambas verduras sobre un poco de aceite. Reserva.
  3. A continuación, bate los huevos con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. En un recipiente, mezcla la espinaca fría con la cebolla, el queso rallado y los huevos batidos.
  4. Por último, calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite en la base y, una vez caliente, vuelca toda la preparación. Cocina por 5 minutos a fuego medio. Cuando los bordes se comiencen a desprender, da vuelta la tortilla de espinaca con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más del otro lado.

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