Tortilla de espinaca saludable: la receta en sartén, con 6 ingredientes y para incluir en la dieta

La tortilla de espinaca es una de las mejores recetas para preparar en momentos de apuro y cuando se quiere comer saludable, sin romper la dieta. Esta comida tiene un perfil nutritivo, un sabor exquisito y una versatilidad para acompañar otros platos.
Además, la tortilla de espinaca se cocina en sartén, por cinco minutos de cada lado, y lleva pocos ingredientes: huevos, cebolla, queso rallado y condimentos.
Por su combinación de sabores y texturas, esta receta queda muy gustosa, tierna y esponjosa. Si quieres, puedes acompañarla de una ensalada con caráctes, como la salsa criolla.
Receta para hacer tortilla de espinaca
Ingredientes:
- 1 atado de espinaca
- 1 cebolla
- 1 ajo
- 2 huevos
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Queso rallado de preferencia (opcional)
Cómo preparar la receta de tortilla de espinaca, paso a paso
- Primero, lava bien la espinaca y pícala en porciones pequeñas. Luego, sin secarla ni escurrirla, colócala en una olla seca y cocina a fuego mínimo con la tapa puesta por 5 minutos. Reserva.
- Por otro lado, pica la cebolla bien fina con el ajo y saltéa ambas verduras sobre un poco de aceite. Reserva.
- A continuación, bate los huevos con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. En un recipiente, mezcla la espinaca fría con la cebolla, el queso rallado y los huevos batidos.
- Por último, calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite en la base y, una vez caliente, vuelca toda la preparación. Cocina por 5 minutos a fuego medio. Cuando los bordes se comiencen a desprender, da vuelta la tortilla de espinaca con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más del otro lado.