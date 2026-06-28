Cómo se hace la Paella de mariscos: la receta española con 12 ingredientes y todo el sabor tradicional

El nombre "paella" proviene de la gran sartén en la que se cocina esta comida: la paellera. Se trata de un recipiente redondo de metal y de poco fondo con dos agarres laterales. Pero si no tienes, puedes usar una fuente con las mismas características.

La paella es una comida tradicional que atravesó todas las fronteras y se puede encontrar en diferentes países de Latinoamérica, como es el caso de Argentina. Te enseñamos a preparar la receta con mariscos.