Cómo se hace la Paella de mariscos: la receta española con 12 ingredientes y todo el sabor tradicional

La paella, originaria de Valencia, España, es una de las recetas más valoradas en los hogares argentinos, especialmente en ocasiones especiales. Esta comida lleva abundante arroz, mariscos, verduras y legumbres, entre otros ingredientes que la hacen irresistible para los amantes del pescado.
El nombre "paella" proviene de la gran sartén en la que se cocina esta comida: la paellera. Se trata de un recipiente redondo de metal y de poco fondo con dos agarres laterales. Pero si no tienes, puedes usar una fuente con las mismas características.
La paella es una comida tradicional que atravesó todas las fronteras y se puede encontrar en diferentes países de Latinoamérica, como es el caso de Argentina. Te enseñamos a preparar la receta con mariscos.
Receta para hacer Paella de mariscos española
Ingredientes:
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- 2 cebollas
- 1 tomate mediano
- 200 g de arroz redondo
- 1 cda. de pimentón dulce (opcional)
- 2 ajos
- Azafrán o condimento para arroz (al gusto)
- 700 g de calamares
- 200 g de mejillones
- 400 g de langostinos
- 200 g de almejas
- 700 ml de caldo de verduras (pueden se 2 cubitos disueltos en agua)
Cómo hacer la receta de Paella de mariscos, paso a paso
- Para empezar con la receta, lava bien todos los frutos de mar y reserva. Si es necesario, cepilla las almejas. Limpia y corta los calamares en rodajas.
- A continuación, en una paellera, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe los langostinos durante 3 minutos hasta que estén rosados. Reserva.
- En la misma paellera, sofríe los calamares durante 3 minutos. Luego, agrega la cebolla, el ajo, los morrones y el tomate pocados en cubos pequeños. Agrega sal y cocina a fuego medio por 8 minutos.
- Luego, agrega el arroz y distribúyelo homogéneamente. Incorpora el azafrán y el caldo caliente y mezcla bien. Cocina a fuego medio, sin remover, durante 25 minutos, hasta que el arroz esté tierno y sin líquido.
- A los cinco minutos de cocción, agrega el pimentón dulce, si quieres, y ajusta el nivel de líquido si es necesario. Agrega las almejas y cocina por 5 minutos hasta que se doren.
- Después, incorpora los mejillones y cocina por 10 minutos más a fuego bajo. Agrega los langostinos reservados y cocina por 5 minutos más.
- Por último, retira la paella española del fuego y deja reposar tapada con un paño limpio durante unos minutos antes de servir.