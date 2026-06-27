Descubrimiento increíble sobre las drogas para bajar de peso: corrigen una conducta indeseable

"El estudio resulta interesante porque no muestra que los agonistas del receptor de GLP-1 reduzcan directamente los delitos violentos. Más bien, sugiere que entre las personas que toman medicamentos GLP-1, dos factores de riesgo bien establecidos para la violencia, la impulsividad junto al consumo de alcohol, parecen tener una relación más débil con el comportamiento violento", sumó la profesional.

Diferentes especialistas del área sanitaria notaron beneficios adicionales importantes. Las inyecciones modifican positivamente el comportamiento frente a los antojos diarios. Muchos pacientes lograron calmar el ruido mental molesto.

Beneficios adicionales

Matt Glowiak trabaja como especialista clínico en dependencias. "Vemos evidencia temprana de que los GLP-1 pueden reducir los antojos tanto de comida como de alcohol u otras sustancias, lo que tiene implicaciones significativas para el tratamiento de adicciones", desarrolló el experto.

"Al mismo tiempo, algunos individuos informan un mayor bienestar o una reducción del ruido mental en torno a los antojos, mientras que otros pueden luchar con cambios de identidad, patrones restrictivos o expectativas poco realistas", advirtió. "Clínicamente, pienso en estos medicamentos como complementos potencialmente poderosos, pero no como reemplazos de la terapia, el cambio de comportamiento, o el trabajo más profundo sobre el afrontamiento o el significado", subrayó.

Para finalizar, los investigadores marcaron la necesidad de organizar trabajos a gran escala. "También existe un interés creciente en los posibles efectos sobre el estado de ánimo o las respuestas al estrés", indicó Semenza. "Resulta importante señalar que el campo de investigación sigue en evolución. Algunos hallazgos son más fuertes o consistentes en comparación con otros, mientras aún aprendemos qué efectos son robustos o qué mecanismos biológicos pueden estar involucrados", reconoció.

"Encontramos que las relaciones entre la impulsividad, el consumo de alcohol o el comportamiento violento fueron sustancialmente más débiles entre los usuarios actuales de GLP-1 que entre los exusuarios, pero el estudio no puede establecer causalidad", concluyó.