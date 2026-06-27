Tras meses de sostenerlo, Milei dejó solo a Adorni y no se despidió públicamente

Karina Milei fue la primera en expresar su respaldo al exjefe de Gabinete luego de que se conociera la carta en la que presentó su renuncia. Allí aseguró que el Gobierno conoce el "difícil e inmerecido momento" que atravesó Adorni junto a su familia durante los últimos meses.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió la funcionaria.

Además, definió a Adorni como "una persona íntegra, valiosa y muy querida" dentro del Gobierno y sostuvo que su decisión de abandonar el cargo cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

En su publicación también hizo referencia a los argumentos expuestos por el exfuncionario en su carta de renuncia, donde explicó que decidió dar un paso al costado por el impacto que la exposición pública y los ataques recibidos tuvieron sobre su entorno familiar.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni vivieron los últimos meses distanciados. La ex ministra de Seguridad se alejó por el escándalo de las inconsistencias en su patrimonio. Noticias Argentinas

Bullrich también salió a respaldar a Adorni. A través de sus redes sociales sostuvo que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", mensaje que también fue compartido por Milei.

Las expresiones de apoyo llegaron mientras Adorni continúa siendo investigado en distintas causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y el viaje que realizó a Punta del Este en un vuelo privado. Ninguna de esas investigaciones tiene hasta el momento una resolución definitiva.

La ausencia de un mensaje propio o de una despedida institucional del Presidente contrastó con el protagonismo que Adorni tuvo desde el inicio de la gestión libertaria y alimentó las lecturas políticas sobre el final de una relación que, hasta hace pocas semanas, parecía inalterable.