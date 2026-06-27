El médico que ahorró tres años para cumplir el sueño de ver a la Selección en Estados Unidos

Las calles, los bares, los hoteles y los alrededores del estadio se llenaron de camisetas celestes y blancas. En cada esquina aparecen argentinos llegados desde distintos puntos del país y también residentes que viven en Estados Unidos.

En el caso de Sebastián, el viaje fue mucho más que una escapada deportiva.

Tres años ahorrando para acompañar a la Selección

"Venía ahorrando desde hace tres años para poder venir", cuenta. Y la inversión valió cada esfuerzo.

Junto a su familia pudo ingresar a uno de los estadios más impresionantes que ha conocido. "Pudimos entrar. Es un estadio increíble, de los mejores que he visto. Además fuimos locales", relata.

La frase se repite entre los hinchas argentinos que llegaron al Mundial. Más allá de las distancias, los costos y las diferencias culturales, la sensación general es que la Selección juega acompañada por una multitud propia.

Para Sebastián, eso es precisamente lo más emocionante.

"Me siento un privilegiado de poder acompañar a la Selección en la fase de grupos. Somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de hacer realidad este sueño", asegura.

La aventura también terminó reuniendo a mendocinos de manera inesperada.

Familias mendocinas diciendo presente en Dallas

Las dos familias que viajaron originalmente desde Mendoza se encontraron en Dallas con otras dos familias mendocinas que habían organizado el mismo plan.

La coincidencia terminó transformándose en reuniones, fotos, comidas y largas conversaciones futboleras que hicieron sentir a todos un poco más cerca de casa.

Pero si hubo algo que sorprendió especialmente al médico mendocino fue el fenómeno Messi. Y no solamente dentro de la cancha, también afuera.

"Lo otro que me sorprendió es la cantidad de estadounidenses con camisetas de Argentina", cuenta.

El fenómeno atraviesa edades, ciudades y nacionalidades. Niños, adolescentes y adultos lucen la camiseta albiceleste con el número 10 en la espalda como si se tratara de una selección propia.

"Me sorprendió la cantidad de estadounidenses con camisetas de Argentina", cuenta Sebastián. Aquí junto a su hijo Diego.

Y Messi, una vez más, parece estar respondiendo a esa admiración mundial con actuaciones extraordinarias.

"No me imaginaba que Messi estuviese tan afilado", admite Sebastián.

Como miles de argentinos, llegó al Mundial con ilusión, pero también con algunas dudas sobre el rendimiento físico del capitán. Sin embargo, partido tras partido, el rosarino volvió a demostrar por qué sigue siendo el futbolista más admirado del planeta.

Ahora toda la expectativa está puesta en el partido frente a Jordania, el último encuentro que Sebastián verá antes de regresar a la Argentina.

Su vuelo está programado para este domingo 28, por lo que el duelo tendrá un significado especial.

La pasión argentina es algo que nunca cambia

Aunque Argentina ya tiene gran parte de sus objetivos encaminados, asegura que el entusiasmo de los hinchas no disminuye.

"La pasión argentina no se mide ni con los rivales ni tampoco si se está clasificado o no", sostiene.

Por eso espera un estadio nuevamente teñido de celeste y blanco.

"Contra Jordania me parece que la hinchada va a alentar como siempre", anticipa.

En lo futbolístico cree que Lionel Scaloni aprovechará para administrar energías.

Un mate caminando por las calles de Dallas en medio de miles de camisetas argentinas.

"Tiene que probar variantes así les da juego a todos. Creo que va a haber varios cambios para dejar descansar a algunos jugadores porque después hay que pensar en la próxima fase", analiza. De hecho ya se conoció que Messi estará en el banco de suplentes.

Pero no todo es fútbol en esta experiencia mundialista.

Entre partido y partido, Sebastián y su grupo aprovecharon para recorrer la ciudad y sumar recuerdos. Los planes incluyen participar de los tradicionales banderazos argentinos, visitar Six Flags -uno de los parques de montañas rusas más famosos de Estados Unidos-, asistir al recital de Shakira y, según reconoce entre carcajadas, "comer mucha comida chatarra".

Es la parte turística de un viaje que durante años pareció imposible.

Un sueño planificado con paciencia por la pasión futbolera

Un sueño planificado con paciencia, sostenido por el ahorro y alimentado por la pasión futbolera.

Mientras habla, sabe que los días en Estados Unidos están llegando a su fin.

El partido frente a Jordania será el cierre de esta aventura mundialista.

Después llegará el regreso a Mendoza, a la consulta médica, a la vida cotidiana y a las obligaciones de siempre.

Pero, seguramente, también volverá con algo que muy pocos podrán contar: la experiencia de haber acompañado a la Selección desde adentro, haber cantado el himno rodeado de miles de argentinos en un estadio repleto y haber visto cómo una ciudad estadounidense se teñía de celeste y blanco.