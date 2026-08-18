¿Cómo se escribe "logearse" o "loguearse"?: la RAE dejó bien en claro cuál es la norma

Un ejemplo muy claro de palabra vinculada a la tecnología que el Diccionario de la lengua española recoge qué es loguearse. Además, la RAE ha aclarado que logearse es incorrecta.

Técnicamenteel verbo loguear ya es válido en español y no cometes un error si la usas en tu día a día. No obstante, la RAE sigue decantándose por el uso de opciones castellanas como iniciar sesión, acceder, identificarse o conectarse, según el contexto.

Entre los extranjerismos que se incluyen, destaca “loguearse” o “login” se inaugura como iniciar sesión, y “loguearse”, el verbo en español que deriva del anglicismo previo.

Loguearse es bastante frecuente y ha acabado entrando en el DLE. La RAE la marca como verbo pronominal del ámbito informático.

No se trata de cualquier entrada a una página. Loguearse implica que hay una identificación previa, como un usuario, una contraseña o algún sistema equivalente para reconocer a la persona que accede.

En todo caso, lo que en ningún caso la Real Academia Española acepta es logearse, cada vez más frecuente por la influencia directa del inglés log. Jamás es una adaptación gráfica válida.

La RAE ya había señalado en sus recomendaciones sobre extranjerismos que en español conviene evitar adaptaciones como loguearse si hay opciones asentadas y transparentes.

Los extranjerismos crudos recuerdan que deben ser usados con cursiva al escribirse.

La RAE ha recordado que cualquier ciudadano puede enviar sus sugerencias, y que muchas de las concepciones surgen por correos que les llegan. De esta forma, todos podemos ser parte de la construcción activa de la lengua.

Fuente: okdiario.com