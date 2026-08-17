La RAE despeja la eterna duda: ¿cómo se dice "magdalena" o "madalena"?

El uso alterna entre quienes mantienen la grafía tradicional con "g" y quienes escriben la forma simplificada sin ella, más cercana al habla cotidiana.

Según la Real Academia Española, ambas grafías son correctas y están recogidas en el Diccionario de la lengua española. La forma "magdalena" es la recomendada en contextos formales, mientras que "madalena" se considera una variante asentada en el uso popular, fruto de la evolución fonética del español.

No es extraño que el hablante medio sienta cierta desconfianza al ver escrita la palabra sin esa g intermedia. A menudo se asocia la pérdida de consonantes con un uso descuidado del lenguaje.

Sin embargo, en este caso particular, el Diccionario de la lengua española (DLE) es generoso y admite ambas grafías como correctas.

¿El nombre del bollo es «magdalena» o «madalena»? Ambas opciones son válidas para referirse a este bollo, llamado así por Madeleine Paulmier, cocinera francesa a la que se atribuye la invención. La variante «madalena» se acepta porque refleja la pronunciación general de la voz. pic.twitter.com/vHQxnjmV54 — RAE (@RAEinforma) September 11, 2021

La explicación reside en la evolución fonética del castellano. Si bien la palabra proviene del nombre propio bíblico Magdalena (en alusión a María Magdalena), la relajación de la g en la pronunciación popular terminó por consolidar la variante madalena. No es un error, sino una evolución recogida por los académicos.

La opción recomendada por la RAE

Aunque ambas formas están permitidas, no todas tienen el mismo estatus en el registro culto. La RAE deja claro que, a pesar de la validez de ambas, la grafía magdalena es la más recomendable.

Esta preferencia se debe a que conserva la etimología original y es la forma que predomina en el habla culta de la mayoría de los países hispanohablantes.

Por el contrario, madalena se percibe en muchos contextos como una variante más coloquial o popular, aunque sea plenamente legítima desde el punto de vista normativo.

Fuente: okdiario.com