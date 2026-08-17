La RAE despeja la eterna duda: ¿cómo se dice "magdalena" o "madalena"?

La Real Academia Española es la guardiana del idioma español. ¿Magdalena o madalena?, la RAE fue tajante y despejó esta duda eterna.
La RAE explica la diferencia entre "magdalena" y "madalena", una duda habitual y eterna en el hispanohablante cotidiano por su pronunciación y uso popular.
El nombre de este bollo clásico genera dudas tanto en supermercados como en textos escritos. La diferencia entre ambas variantes no es solo una cuestión de pronunciación, sino también de norma lingüística.
El uso alterna entre quienes mantienen la grafía tradicional con "g" y quienes escriben la forma simplificada sin ella, más cercana al habla cotidiana.
Según la Real Academia Española, ambas grafías son correctas y están recogidas en el Diccionario de la lengua española. La forma "magdalena" es la recomendada en contextos formales, mientras que "madalena" se considera una variante asentada en el uso popular, fruto de la evolución fonética del español.
No es extraño que el hablante medio sienta cierta desconfianza al ver escrita la palabra sin esa g intermedia. A menudo se asocia la pérdida de consonantes con un uso descuidado del lenguaje.
Sin embargo, en este caso particular, el Diccionario de la lengua española (DLE) es generoso y admite ambas grafías como correctas.
La explicación reside en la evolución fonética del castellano. Si bien la palabra proviene del nombre propio bíblico Magdalena (en alusión a María Magdalena), la relajación de la g en la pronunciación popular terminó por consolidar la variante madalena. No es un error, sino una evolución recogida por los académicos.
La opción recomendada por la RAE
Aunque ambas formas están permitidas, no todas tienen el mismo estatus en el registro culto. La RAE deja claro que, a pesar de la validez de ambas, la grafía magdalena es la más recomendable.
Esta preferencia se debe a que conserva la etimología original y es la forma que predomina en el habla culta de la mayoría de los países hispanohablantes.
Por el contrario, madalena se percibe en muchos contextos como una variante más coloquial o popular, aunque sea plenamente legítima desde el punto de vista normativo.
Fuente: okdiario.com
En pocas palabras
- RAE: la Real Academia Española aclara la duda sobre las grafías "magdalena" y "madalena".
- Ambas formas: la RAE confirma que tanto "magdalena" como "madalena" son correctas y están aceptadas.
- Uso recomendado: "Magdalena" es la forma preferida en contextos formales por su etimología, mientras "madalena" es una variante popular aceptada.