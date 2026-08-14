La RAE propone adaptar la palabra whisky al español y la alternativa te sorprenderá

Lo más habitual es mantener la escritura inglesa (whisky), aunque no es la favorita de la RAE y siempre recomienda hacerlo en cursiva. Sin embargo, en el Diccionario de la lengua española hay otra alternativa castellana: güisqui.

Lo llamativo es que ahora la RAE tiene otra propuesta. Según el Diccionario panhispánico de dudas la forma correcta de castellanizar esta bebida es wiski.

Casi todos escribimos whisky y quien quiere ser más fiel al idioma suele optar por güisqui, que aparece en el diccionario. La verdadera sorpresa llega al consultar el Diccionario panhispánico de dudas (DPD).

Ahí la RAE propone wiski como adaptación gráfica preferente. Esta forma pretende reflejar de manera sencilla y coherente la pronunciación del término inglés. Es decir, evita errores frecuentes al reproducir su grafía original.

Según el DPD, el plural correcto es wiskis y su uso resulta menos extraño que güisqui, pese a que ambas son válidas. De hecho, la RAE señala que wiski se aproxima más al étimo inglés y facilita su integración en el sistema gráfico del español.

También recomienda wiskería para referirse al establecimiento donde se sirve esta bebida, aunque admite güisquería si se opta por la adaptación más tradicional.

Eso sí, la RAE desaconseja otras variantes poco arraigadas, como wisqui, que no cuentan con respaldo normativo suficiente.

En el Diccionario de la lengua española (DLE), la RAE recoge la voz güisqui como adaptación válida del inglés whisky. Según la definición académica, procede del gaélico uisce beatha, que significa literalmente agua de vida.

Se trata de un sustantivo masculino que designa el licor alcohólico obtenido a partir del grano de algunas plantas, mediante la destilación de un compuesto amiláceo en estado de fermentación.

El diccionario también señala que whisky es sinónimo de güisqui, aunque esta segunda forma responde al intento de adecuar la pronunciación inglesa a las normas ortográficas del español.

Pese a ello, su uso nunca ha terminado de asentarse entre los hispanohablantes, que siguen prefiriendo la grafía original, aunque deba escribirse en cursiva. Quizás por ello, la RAE ha hecho un nuevo intento con wiski.

Fuente: okdiario.com