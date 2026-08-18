Después de 34 días reabrió el Paso Cristo Redentor pero sólo para transporte de cargas

Sólo camiones podrán cruzar esta semana por el Paso Cristo Redentor.

Cómo serán los primeros días tras la reapertura del Paso Cristo Redentor

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor tomaron como primera medida que la circulación a través del túnel internacional será exclusiva para transportes de cargas. No sólo eso, sino que también que se realizará en una sola mano: hacia Chile los días martes, miércoles y jueves. Mientras que desde el país trasandino hacia Argentina será el próximo viernes y sábado.

También hay que tener en cuenta que rigen los horarios de invierno en el Paso Cristo Redentor, por lo que estará abierto de 9 a 21 de Argentina -8 a 20 en Chile-.

Respecto a los vehículos particulares, deberán esperar al menos toda esta semana para poder cruzar por el Paso Cristo Redentor.