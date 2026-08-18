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Tras el récord histórico

Después de 34 días reabrió el Paso Cristo Redentor pero sólo para transporte de cargas

El Paso Cristo Redentor abrió este martes luego de más de un mes cerrado por las nevadas históricas en la alta montaña. Hay un operativo especial

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Un temporal marcó un récord histórico de días cerrados en el Paso Cristo Redentor.

Un temporal marcó un récord histórico de días cerrados en el Paso Cristo Redentor.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Punto final para el récord histórico de días con el Paso Cristo Redentor cerrado. Este martes volvió a reabrir el cruce terrestre hacia Chile por alta montaña, aunque las autoridades dispusieron un operativo especial y exclusivo para camiones.

Tal como se había anticipado y gracias al cese de los temporales en alta montaña, este martes se declaró la reapertura del Paso Cristo Redentor tras 34 días de cierre, lo que marcó un récord histórico.

Cerca de 250 camiones que ya se esperaban en la localidad de Punta de Vacas son los primeros en cruzar hacia Chile. Personal de Gendarmería Nacional junto con la Guardia Urbana Municipal de Las Heras realizan un operativo cápsula para acompañarlos hasta la boca del túnel que divide ambos países.

Sólo camiones podrán cruzar esta semana por el Paso Cristo Redentor.

Sólo camiones podrán cruzar esta semana por el Paso Cristo Redentor.

Cómo serán los primeros días tras la reapertura del Paso Cristo Redentor

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor tomaron como primera medida que la circulación a través del túnel internacional será exclusiva para transportes de cargas. No sólo eso, sino que también que se realizará en una sola mano: hacia Chile los días martes, miércoles y jueves. Mientras que desde el país trasandino hacia Argentina será el próximo viernes y sábado.

También hay que tener en cuenta que rigen los horarios de invierno en el Paso Cristo Redentor, por lo que estará abierto de 9 a 21 de Argentina -8 a 20 en Chile-.

Respecto a los vehículos particulares, deberán esperar al menos toda esta semana para poder cruzar por el Paso Cristo Redentor.

En pocas palabras

  • Reapertura del Paso: el Paso Cristo Redentor reabrió tras 34 días, marcando un récord histórico de cierre.
  • Operativo Especial: el cruce habilitado es exclusivo para transporte de cargas, con un operativo especial.
  • Circulación Restringida: vehículos particulares deberán esperar, mientras que la circulación será en una sola mano por día.
Resumen generado por Thinkindot AI

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