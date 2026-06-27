El gobierno prepara la salida "ordenada" de Adorni y el relanzamiento de la Jefatura de Gabinete

La decisión no fue fácil de adoptar y se fue construyendo a medida que se sumaban nuevos capítulos a la historia que empezó con los viajes de la esposa del funcionario.

Este sábado se conocerá una carta de despedida de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, luego de que su rol terminara muy desgastado por presuntos hechos de corrupción.

La interpelación de Adorni que marcó su fin

Con el Congreso presionando y los aliados a favor de la interpelación, el gobierno no puede darse el lujo de seguir sosteniendo a un jefe de Gabinete que solo provoca internas y frentes de discusión.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo detrás de los movimientos que comenzaron este viernes y terminaron con la “renuncia” de Adorni.

Si bien el jefe de Gabinete viene cuestionado desde hace tres meses y tuvo muchas oportunidades para presentar su dimisión, la escena cambió en las últimas horas y lo dejó en jaque.

La secretaria general de la Presidencia que había impulsado su ascenso de vocero a titular de ministros le quitó su respaldo, en coincidencia con la ausencia de Milei en la Argentina.

Si estaba planeado de antemano que así sucediera nadie lo blanqueó aún, pero lo cierto es que el Presidente quedó al margen de las horas más álgidas de la negociación.

Se lo esperó para finalizar el trámite, pero la salida ya estaba consumada.

Tras su regreso al país, Milei tiene previsto en horas de la tarde recibir a Adorni en la Quinta de Olivos y recibir la carta de despedida.

Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, terminó de arreglar la salida de Manuel Adorni, en una cumbre de urgencia que se produjo este viernes. Foto: Secretaría General de la Presidencia

El gobierno volvería a encumbrar a Santilli

“La renuncia es consensuada”, aseguran fuentes de Casa Rosada por estas horas, mientras el foco se deposita en intentar dar vuelta la página.

A finales de octubre de 2025, cuando Adorni llegó a la Jefatura de Gabinete por la salida de Guillermo Francos, Diego Santilli desembarcó en el Ministerio del Interior para aportar diálogo y demostrar apertura.

Ocho meses después, Santilli vuelve a aparecer en la escena como reemplazo de Adorni y con una misión similar.

“El Colo” se alzó en este tiempo con la confianza de Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, el triángulo de hierro.

Hoy aparece como el mejor candidato para suceder al desgastado funcionario, que esta semana fue reemplazado en su cargo de vocero y pronto lo será también como jefe de Gabinete.

Se espera que tras el anuncio de Santilli se de durante el domingo y que en la semana se termine de definir día y hora de la jura.