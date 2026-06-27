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Medialunas de manteca: cómo es la receta de las panaderías para que queden mantecosas y brillantes

La clave de las medialunas de manteca perfectas reside en los tiempos de reposo de la masa y un almíbar especial para ese toque de panadería

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las medialunas de manteca son una de las recetas más ricas y sencillas para hacer en casa.

Las medialunas de manteca son una de las recetas más ricas y sencillas para hacer en casa.

Las medialunas de manteca son una de las recetas clásicas más queridas de la panadería argentina, ideales para disfrutar en el desayuno o la merienda junto a un café o un mate. Su textura esponjosa y su sabor suave las hacen irresistibles y perfectas para compartir en casa.

Si bien su elaboración puede parecer complicada, la receta de medialunas de manteca es muy sencilla y accesible para hacer en casa. El secreto está en respetar los tiempos de reposo de la masa y trabajarla con paciencia para que queden tiernas y aireadas.

Uno de los trucos más usados para que las medialunas queden doradas y brillantes como las de panadería es el almíbar final. Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas.

Receta para hacer medialunas de manteca caseras

Ingredientes:

  • 1/2 kg de harina 0000
  • 225 cc. de leche
  • 25 g de levadura
  • 1 huevo
  • 100 g de azúcar
  • 15 g de miel
  • 15 g de sal
  • 200 g de manteca
  • 25 g más de harina

Cómo preparar medialunas de manteca: la receta, paso a paso

  1. Para empezar, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
  2. A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
  3. Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
  4. Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
  5. Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
  6. Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y disponlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
  7. Finalmente, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200 °C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.

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