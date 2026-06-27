Medialunas de manteca: cómo es la receta de las panaderías para que queden mantecosas y brillantes

Si bien su elaboración puede parecer complicada, la receta de medialunas de manteca es muy sencilla y accesible para hacer en casa. El secreto está en respetar los tiempos de reposo de la masa y trabajarla con paciencia para que queden tiernas y aireadas.

Uno de los trucos más usados para que las medialunas queden doradas y brillantes como las de panadería es el almíbar final. Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas.