Cómo hacer Tortas asadas a la parrilla: la receta riquísima y con 4 ingredientes para una picada distinta

Las tortas asadas a la parrilla son una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina, especiales para compartir en reuniones familiares y jornadas de asado con amigos. Elaboradas con ingredientes simples, se destacan por su sabor casero y ahumado que combina con cualquier comida.
Esta receta es perfecta para acompañar el mate, pero también una picada. Si tienes las brasas prendidas para hacer el asado para ver el partido de Argentina esta noche, estas tortas o tortillas son ideales como acompañamiento o para picar durante la previa.
Con harina, agua, sal y aceite es posible obtener unas tortas doradas por fuera y tiernas por dentro. Esta preparación, conocida también como tortilla santiagueña en algunas regiones del país, sigue siendo una de las recetas más populares para quienes buscan sabores tradicionales hechos en la parrilla.
Receta de las tortas asadas a la parrilla
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 90 g de grasa derretida o manteca de cerdo
- Agua fría
- Sal al gusto
Cómo hacer tortas asadas a la parrilla: la receta, paso a paso
- Primero, en un bol, coloca 200 centímetros cúbicos de agua y agrega sal a gusto.
- A continuación, en una fuente aparte, coloca la harina. Haz un hueco en el centro y agrega la grasa derretida o manteca.
- Mezcla bien y ve agregando el agua con la sal poco a poco, hasta formar una masa homogénea y que no se pegue en las manos.
- Luego, divide la masa en tres bollos y estírala de 2 centímetros de espesor.
- Coloca la masa en la parrilla caliente con pocas brasas y deja asar las tortas por 20 minutos de cada lado.
Listo, ya tienes la receta de las tortillas a la parrilla con todos sus ingredientes y pasos simples para que disfrutes en una picada con familiares o amigos.