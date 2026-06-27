Cómo hacer Tortas asadas a la parrilla: la receta riquísima y con 4 ingredientes para una picada distinta

Esta receta es perfecta para acompañar el mate, pero también una picada. Si tienes las brasas prendidas para hacer el asado para ver el partido de Argentina esta noche, estas tortas o tortillas son ideales como acompañamiento o para picar durante la previa.

Con harina, agua, sal y aceite es posible obtener unas tortas doradas por fuera y tiernas por dentro. Esta preparación, conocida también como tortilla santiagueña en algunas regiones del país, sigue siendo una de las recetas más populares para quienes buscan sabores tradicionales hechos en la parrilla.