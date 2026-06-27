Torta alfajor de maicena: la receta golosa y fácil con pocos ingredientes y en 25 minutos

Se trata de una receta casera golosa, ya que reversiona a los alfajores de maicena con una masa suave y un relleno abundante de dulce de leche repostero. ¿El resultado? Una torta argentina ideal para sorprender a toda la familia.

Receta para preparar una torta alfajor de maicena

La torta alfajor de maicena es una receta novedosa para sorprender a los invitados.