Torta alfajor de maicena: la receta golosa y fácil con pocos ingredientes y en 25 minutos

La torta alfajor de maicena es una de las recetas que combinan tradición y creatividad en el mismo postre. Inspirada en el clásico alfajor argentino, esta versión es ideal para cumpleaños, reuniones familiares o celebraciones especiales, como el Mundial de Fútbol 2026.
Se trata de una receta casera golosa, ya que reversiona a los alfajores de maicena con una masa suave y un relleno abundante de dulce de leche repostero. ¿El resultado? Una torta argentina ideal para sorprender a toda la familia.
Receta para preparar una torta alfajor de maicena
La torta alfajor de maicena es una receta novedosa para sorprender a los invitados.
Esta receta tiene una masa con una textura suave que se deshace en la boca, lleva abundante dulce de leche repostero en el centro y va decorada con coco rallado o pequeños alfajorcitos. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 cdta. de ralladura de limón
- 200 g de harina 000
- 200 g de maicena
- Una cdta. de polvo de hornear
- 400 g de dulce de leche repostero
- 100 g de coco rallado
Cómo preparar la receta de la Torta alfajor de maicena
Antes de comenzar con la receta de la torta alfajor de maicena, debes encender el horno y precalentar a 160°C.
Ahora sí puedes empezar:
- Primero, en un bol, coloca la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar y mezcla con una espátula. Forma una pasta e incorpora la sal, esencia de vainilla, ralladura de limón y los huevos, con movimientos envolventes.
- En un recipiente aparte, tamiza la harina, la maicena y el polvo de hornear. Agrega los ingredientes secos a la mezcla de los húmedos e incorpora hasta formar una masa.
- Estira la masa con un bolillo hasta lograr un diámetro de 20 centímetros y recorta las tapas de la torta con un molde o un cortante.
- Enmanteca dos placas de horno y coloca las tapas de los alfajores. Cocina por 10 a 15 minutos, evitando que se doren. Una vez listas, deja enfriar.
- A continuación, con una manga coloca el dulce de leche repostero sobre una tapa y cierra con la otra tapa. Agrega dulce de leche en los costados y emparejar con una espátula.
- Para terminar, decora la torta alfajor de maicena con coco rallado en los laterales, hasta cubrir bien. Si quieres, puedes decorar la parte de arriba con una capa de dulce de leche y coco o sumar alfajores pequeños en el centro.